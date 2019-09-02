2019-09-04T13:21:23+03:00
Здоровье

Пермяки бесплатно прошли обследование «Узнай свой кардиориск»

Мобильный центр здоровья был на Спартакиаде у СК имени Сухарева
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» принял участие в масштабном спортивном событии - «Спартакиада трудящихся Пермского края 2019 года», посвященном празднованию 80-летия Всероссийского Дня Физкультурника. Он прошел с 9 по 11 августа на стадионе СК имени В. П. Сухарева. На спартакиаду приехали около 700 человек. Все они соревновались в 11 видах спорта.

Здорово, что для участников мероприятия работала площадка «Здоровье прежде всего!». Все желающие смогли пройти скрининговое обследование «Узнай свой кардиориск». Пермяки сдали экспресс-анализ на определения уровня сахара и холестерина в крови, узнали свой рост и вес. Так специалисты выдали им рекомендации по здоровому образу жизни.

Стоит отметить, что данное мероприятие «Центра медицинской профилактики» реализует в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья». Он, в свою очередь, входит в национальный проект «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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