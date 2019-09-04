«Сидит на цепи и плачет». Волонтеры ищут дом псу, который остался один после смерти хозяйки

- С апреля парень на цепи сидит, очень сильно плачет, когда от него уходят те, кто его подкармливает, - рассказывает Ольга из Чусового.

Как-то зимой Ольга выбралась на свой дачный участок в садовом товариществе «ЧМЗ-1» и услышала, как у одного дома выла собака. Пригляделась – пес сидел один в конуре, привязанный на цепи.

- Я заглянула в конуру – а там такой кошмар! – говорит женщина. – Доски прогнили, одна земля, ничего нет, ни еды, ни питья…

Фото из группы "Право на жизнь. Город Чусовой"

Оказалось, что это был пес по кличке Фокс, ему больше 10 лет. Он жил со своей хозяйкой, но она умерла, и он остался совсем один. Все время он сидит на цепи, и никто не берет его к себе.

Ольга стала к нему ходит и подкармливать. Вскоре подключились две женщины с соседних участков. Выложили в конуре пол из досок, утеплили ее старыми одеялами. Стали отпускать Фокса погулять.

- Он очень ласковый, верный друг, любит детей, хороший охранник со стажем, - делится Ольга. – Даже удивляюсь, что собака, которая сидит на цепи, такая добрая. Когда его отпускали, он провожал меня до остановки и возвращался к себе на участок, никуда не убегал. Очень скучает по своей хозяйке. Уходишь – плачет, скулит сильно. Пугливый, боится других собак. Однажды испугался стаи, прижался ко мне и поскуливал. Может быть, его кусали.

Фото из группы "Право на жизнь. Город Чусовой"

Летом садоводы его подкармливают, не всегда правильной пищей. Этим летом пес заболел, на лапе появилась открытая рана, начала выпадать шерсть. Ольга обратилась к ветеринару, который посоветовал лекарства и витамины для шерсти, назначил диету. Сейчас рана начала затягиваться, Фокс повеселел, начал играть и прыгать. Ольга оставила возле конуры записку с перечнем разрешенных для кормления собаки продуктов.

- Как только я подхожу к нему, он просится отпустить его погулять, - говорит женщина. – Но пока я не могу – садоводы против. Так и сидит с апреля на привязи. Очень хочется найти для него хозяев, жалко ведь, остался совсем один парень. Он очень нуждается в добрых руках.

Если вы хотите взять Фокса себе, можно позвонить Ольге по телефону 8-908-262-86-06.