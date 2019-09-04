Перекрытия дорог 7 и 8 сентября 2019 в Перми: из-за марафона изменится движение транспорта

В Перми в ближайшие выходные состоится долгожданное спортивное событие - Пермский международный марафон. Дистанция проходит по центральным улицам города. В связи с этим на время марафона центр будет перекрыт. Также изменится расписание движения общественного транспорта.

С12:00 до 17:00 7 сентября в Перми изменится движение автобусов:

– Автобусы №2 и №15 в направлении станции Пермь-2 поедут в объезд по Ленина, Борчанинова, Екатерининской, Крисанова и Ленина, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

– Автобусы№6 в направлении Коммунального моста будет следовать в объезд по улицам Борчанинова и Петропавловской, далее по маршруту следования.

– Автобусы №10, №14, №49, №50 и №68 в направлении станции Пермь-2 и обратно будут следовать в объезд по улицам Ленина, Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении по улице Луначарского), Крисанова и Ленина, далее по маршрутам следования.

– Автобусы №20, №35 и №46 в направлении центра города будут следовать в объезд по Ленина, Борчанинова, Петропавловской и Попова, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

– Автобусы №54 и №67 в направлении станции Пермь-2 и обратно будут следовать в объезд по улицам Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении по улице Луначарского), Крисанова и Ленина, далее по маршрутам следования.

С 05:00 до 16:00 8 сентября:

– Автобусы№2 обслуживаться не будет;

– Автобусы№3 будет следовать от микрорайона Нагорный до остановки «Автовокзал».

– Автобусы №7, №41и №60 поедут до остановки «Драмтеатр». Данные автобусные маршруты, а также маршруты №6, №7, №8, №15, №20, №33, №35, №46, №49, №53, №3т и №7т от Коммунального моста в направлении центра города будут двигаться по улицам Монастырская, Окулова и Крисанова.

– Автобусы, следующие по Ленина, будут перенаправлены на Крисанова, Екатерининскую (Луначарского) и Комсомольский проспект.

– Автобусы №4, №10, №14, №30, №33, №36, №61, №63, №67, №68 и №77 в направлении Средней Дамбы и обратно будут следовать в объезд по Комсомольскому проспекту и улице Революции.

– Автобусы №30, №68 и №77 в направлении Северной Дамбы от Революции будут следовать в объезд по 25 Октября, Пушкина и Островского, далее по маршрутам следования.

– Автобус №32 будет следовать до улицы Максима Горького.

– Трамваи №4 и №7 в направлении от Уральской поедут до остановки «Разгуляй».

– Трамвайный маршрут №5 будет следовать по маршруту «улица Стахановская – станция Бахаревка».

– Трамвайные маршруты №6 и №8 будут следовать по маршруту «ОАО «Велта» - АО «Инкар».

– Трамвай №11 будет следовать по маршруту «станция Осенцы – школа №107 – АО «Инкар».

Также на пути маршрутов объезда будут организованы дополнительные остановки. Кроме того, 7 и 8 сентября будет закрыто движение личного автотранспорта.