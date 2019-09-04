«Ребенок все еще в больнице». Хозяин усыпил собаку, которая покусала 10-летнего мальчика

Ранее «Комсомолка» писала про то, что в микрорайоне Средняя Курья огромная собака набросилась на бабушку и ее 10-летнего внука. Домашний пес, который обычно сидел на привязи, в тот день оказался за забором на общей тропинке, а его хозяин находился рядом и спокойно наблюдал за происходящим. Только подоспевшие на крики соседи смогли отогнать агрессивное животное.

Мальчик попал в больницу, ему наложили швы, он находился в сильном психологическом потрясении и вынужден теперь пропить курс антибиотиков. Бабушка тоже проходит курс лечения. Семья написала на хозяина пса заявление в полицию.

Спустя несколько дней после этого местные жители заметили, что собака перестала лаять из-за забора, хотя раньше держала в страхе соседей и всех, кто проходил мимо. Как объяснил хозяин, он отвез ее в ветеринарную клинику и усыпил. Также с территории участка исчезли собачья будка и цепь, на которой держали пса.

Пострадавший ребенок проходит серьезное лечение, он все еще находится в больнице и принимает лекарства.

Полиция продолжает проверку этого случая, опрашиваются свидетели, определяется степень вреда здоровью. Ожидается, что результаты будут известны в ближайшее время.