В Перми новые проездные позволят родителям проследить, куда ездят дети

В Перми появились новые проездные. От документов старого образца их отличает не только внешний вид, но и добавление удобных возможностей.

Напомним, сегодня в пермском транспорте действуют три вида льготных проездных - для школьников, студентов и пенсионеров. Нельготных проездных в Перми пока нет.

Получить проездной документ нового образца можно в специальных пунктах выдачи. Они есть в каждом районе города, всего их 39, полный список размещен на сайте «Гортранса». Проездные старого образца уже не действительны, и кондукторы их не принимают.

Новый проездной красного цвета, на лицевой стороне у него изображен медведь. Он рассчитан на 60, 90 или 120 поездок. Одна поездка стоит 12 рублей. Если оплаченный лимит закончится, то проездной можно дополнить на 30 или 60 поездок. Но установлен максимум - не больше 120 поездок в месяц. Дальше платить за проезд нужно будет как все остальные пассажиры на общих основаниях - 20 рублей, наличными или банковской картой.

Проездной можно предъявить на всех городских автобусных и трамвайных маршрутах. Исключение составляют маршрутные такси.

Положить деньги на счет, если кто-то еще не успел этого сделать, можно до 20 сентября включительно. Новинка этого года - возможность пополнения в банкоматах и on-line сервисах.

- Раньше заплатить можно было только при визите в пункты выдачи, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда - Пермь» на 96,6 FM пресс-секретарь департамента дорог и транспорта Алена Власова. - Но теперь для этого даже не нужно выходить из дома. Можно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Гортранса» и видеть всю историю пополнений, списаний, количество оставшихся поездок. Кроме того, там же родители могут посмотреть информацию о каждой поездке своего ребенка - дату, время, номер маршрута, наименование перевозчика, что, несомненно, очень удобно.

Также пополнить проездные можно в банкоматах и через сервисы «Сбербанк-онлайн».