«Они же могут детей загрызть!». Кавказские овчарки держат в страхе пермский микрорайон

- Ладно я, хоть и пенсионер уже, но взрослый мужчина. А дети-то! Они же не смогут постоять за себя в схватке с огромными собаками, - возмущается председатель уличного комитета микрорайона Гарцы Николай Корляков.

По его словам, две кавказские овчарки держат в страхе целый микрорайон.

- Некоторые говорят, что они уже покусали чуть ли не 30 человек! - говорит Николай Корляков. - Я сам был свидетелем нескольких нападений. У моей соседки Валентины - огромная рана на спине и на руке после нападения одной из овчарок. Другая моя соседка тоже рассказывала, что звери бросились на ее маленьких внучек.

Но больше всех пострадала местная жительница Марина. Николай видел, как на нее бросились собаки и стали разъяренно кусать. Он схватил вилы, стал отгонять овчарок. Тогда одна из них укусила мужчину за локоть. Николай снова стал махать в их сторону вилами, и звери, наконец, убежали.

- А еще одна женщина пострадала от собачьих зубов, когда овчарки кинулись на ее сына, - говорит Николай. - Она пыталась защитить ребенка и сильно пострадала. После череды нападений хозяйка овчарок стала их запирать за забором. Но откуда мы знаем, что они больше не будут гулять вдоль домов? Они же могут и детей загрызть, и сильно искусать взрослых. А хозяйка собак на контакт не идет.

Жильцы микрорайона составили коллективное письмо в полицию. Они боятся, что кавказские овчарки снова начнут нападать на детей и взрослых.

- Пострадавших от овчарок много, так что в ближайшее время мы собираемся подавать в суд, - говорит Николай.