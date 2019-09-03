«Глаза малыша были полны ужаса». Пермский школьник спас в Турции тонувшего в реке ребенка

- Да какой я герой? Так на моем месте поступил бы каждый. И совсем не за грамоты я малыша этого спасал, - скромничает 11-летний пермский школьник Матвей Коляда.

Вместо пляжа решили порыбачить

С 16 по 29 июля пермский пятиклассник Матвей Коляда с мамой и младшим братом Савелием отдыхал в турецком Белеке.

- Мы специально такой отель выбрали, чтобы добираться и до моря можно было с приключениями, - объясняет мама юного героя Инна Коляда. – От отеля до морского пляжа протекает река, по ней минут пять мы плыли на кораблике.

Та самая река, где оступился и начал тонуть четырехлетний мальчик. Фото: семейный архив.

Зная, что в реке водится рыба, мальчики взяли с собой в Турцию удочки. 20 июля вместо похода на пляж братья решили пойти порыбачить. Савелий сел на берегу и закинул удочки, а Матвей стал ловить мальков бутылкой. В это время к берегу с морского пляжа, который располагался метрах в 150, прибежали двое мальчишек четырех и семи лет. Малыши стали бегать по берегу и кричать.

- Мальчики, здесь обрыв и очень глубоко, где у вас родители? – спросила детей Инна.

- Мама на пляже загорает, - отмахнулись они и продолжили шуметь.

В Турции пятиклассник вытащил из воды 4-летнего ребенка, пока его мама спала на пляже 00:00 00:00

Савелий осерчал, что ребята распугали ему всю рыбу и пересел метров на 15 левее. Мама тоже пересела поближе к младшему сыну.

- А потом я услышала, что Матвей громко закричал: «Что с тобой?»- вспоминает Инна. – Повернула голову – вижу круги на воде. Ни всплесков, ни криков не было, а оказалось, что младший из двух прибежавших к нам мальчиков оступился и ушел на глубину. Он опустился под воду, а потом всплыла голова с огромными полными ужаса глазами. В этот момент мой Матвей бросился в реку, сделал шаг, а там обрыв. Но он поплыл, так как плаванием с детского сада занимался.

Матвей научился плавать в бассейне в детском саду.

Пятиклассник доплыл до малыша, поднял его на поверхность и потащил его на берег. В это время к месту сбежались взрослые, а вскоре и мама мальчиков.

Из турецкого отеля – в МЧС

На берегу ребенка положили на колено, удалили из легких всю воду и ребенок начал плакать. Шокированная мама завернула его в полотенце и унесла, даже не успев сказать «спасибо» спасителю.

- Зато через час она вернулась, нашла Матвея и начала благодарить его, - рассказывает мама Инна. – Наговорила добрых слов, нажелала всего-всего, обнимала, целовала. Оказалось, что она с двумя сыновьями приехала отдыхать в Турцию из Москвы. Пока была на пляже, потеряла бдительность, задремала, а резвые и активные мальчишки убежали от мамы на берег опасной реки.

И если бы не Матвей – кстати, тезка тонувшего мальчика, то история могла бы окончиться трагедией. Поступок пермского школьника не остался незамеченным. Его наградили благодарственной грамотой в отеле, а потом информацию отправили и в региональное МЧС.

Детский омбудсмен Светлана Денисова наградила Матвея подарком и благодарственным письмом. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

1 сентября на празднике в честь Дня знаний, который проходил в парке им. Горького, героического пермского школьника наградили благодарственными грамотами и вручили подарки: термос и набор спасателя. Матвей очень волновался, когда ему жали руку сотрудники МЧС и пермский омбудсмен.

- Да никаких особых секретов в воспитании сына у меня нет, - улыбается мама героя. – Он очень добрый парень, сам всегда всем помогает. Пять лет прозанимался в дзюдо. Если побеждал соперника, то всегда переживал за него. Сейчас Матвей увлекся танцами, как и все мальчишки, любит гонять в футбол, учится на «4» и «5», обычный мальчик. Я сама очень удивилась, что он не растерялся и так благородно поступил.