2019-09-04T09:53:28+03:00
Общество

«Глаза малыша были полны ужаса». Пермский школьник спас в Турции тонувшего в реке ребенка

11-летний Матвей Коляда из Перми бросился в воду и не дал мальчику захлебнуться [аудио]
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Матвей растет добрым парнем и свой героический поступок совершил совсем не ради грамоты. Фото: семейный архив.Матвей растет добрым парнем и свой героический поступок совершил совсем не ради грамоты. Фото: семейный архив.
Изменить размер текста:

- Да какой я герой? Так на моем месте поступил бы каждый. И совсем не за грамоты я малыша этого спасал, - скромничает 11-летний пермский школьник Матвей Коляда.

Вместо пляжа решили порыбачить

С 16 по 29 июля пермский пятиклассник Матвей Коляда с мамой и младшим братом Савелием отдыхал в турецком Белеке.

- Мы специально такой отель выбрали, чтобы добираться и до моря можно было с приключениями, - объясняет мама юного героя Инна Коляда. – От отеля до морского пляжа протекает река, по ней минут пять мы плыли на кораблике.

Та самая река, где оступился и начал тонуть четырехлетний мальчик. Фото: семейный архив.

Та самая река, где оступился и начал тонуть четырехлетний мальчик. Фото: семейный архив.

Зная, что в реке водится рыба, мальчики взяли с собой в Турцию удочки. 20 июля вместо похода на пляж братья решили пойти порыбачить. Савелий сел на берегу и закинул удочки, а Матвей стал ловить мальков бутылкой. В это время к берегу с морского пляжа, который располагался метрах в 150, прибежали двое мальчишек четырех и семи лет. Малыши стали бегать по берегу и кричать.

- Мальчики, здесь обрыв и очень глубоко, где у вас родители? – спросила детей Инна.

- Мама на пляже загорает, - отмахнулись они и продолжили шуметь.

В Турции пятиклассник вытащил из воды 4-летнего ребенка, пока его мама спала на пляже

00:00
00:00

Савелий осерчал, что ребята распугали ему всю рыбу и пересел метров на 15 левее. Мама тоже пересела поближе к младшему сыну.

- А потом я услышала, что Матвей громко закричал: «Что с тобой?»- вспоминает Инна. – Повернула голову – вижу круги на воде. Ни всплесков, ни криков не было, а оказалось, что младший из двух прибежавших к нам мальчиков оступился и ушел на глубину. Он опустился под воду, а потом всплыла голова с огромными полными ужаса глазами. В этот момент мой Матвей бросился в реку, сделал шаг, а там обрыв. Но он поплыл, так как плаванием с детского сада занимался.

Матвей научился плавать в бассейне в детском саду.

Матвей научился плавать в бассейне в детском саду.

Пятиклассник доплыл до малыша, поднял его на поверхность и потащил его на берег. В это время к месту сбежались взрослые, а вскоре и мама мальчиков.

Из турецкого отеля – в МЧС

На берегу ребенка положили на колено, удалили из легких всю воду и ребенок начал плакать. Шокированная мама завернула его в полотенце и унесла, даже не успев сказать «спасибо» спасителю.

- Зато через час она вернулась, нашла Матвея и начала благодарить его, - рассказывает мама Инна. – Наговорила добрых слов, нажелала всего-всего, обнимала, целовала. Оказалось, что она с двумя сыновьями приехала отдыхать в Турцию из Москвы. Пока была на пляже, потеряла бдительность, задремала, а резвые и активные мальчишки убежали от мамы на берег опасной реки.

И если бы не Матвей – кстати, тезка тонувшего мальчика, то история могла бы окончиться трагедией. Поступок пермского школьника не остался незамеченным. Его наградили благодарственной грамотой в отеле, а потом информацию отправили и в региональное МЧС.

Детский омбудсмен Светлана Денисова наградила Матвея подарком и благодарственным письмом. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Детский омбудсмен Светлана Денисова наградила Матвея подарком и благодарственным письмом. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

1 сентября на празднике в честь Дня знаний, который проходил в парке им. Горького, героического пермского школьника наградили благодарственными грамотами и вручили подарки: термос и набор спасателя. Матвей очень волновался, когда ему жали руку сотрудники МЧС и пермский омбудсмен.

- Да никаких особых секретов в воспитании сына у меня нет, - улыбается мама героя. – Он очень добрый парень, сам всегда всем помогает. Пять лет прозанимался в дзюдо. Если побеждал соперника, то всегда переживал за него. Сейчас Матвей увлекся танцами, как и все мальчишки, любит гонять в футбол, учится на «4» и «5», обычный мальчик. Я сама очень удивилась, что он не растерялся и так благородно поступил.

Пять лет Матвей прозанимался дзюдо и всегда переживал, если обыгрывал соперника. Фото: семейный архив.

Пять лет Матвей прозанимался дзюдо и всегда переживал, если обыгрывал соперника. Фото: семейный архив.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Внучка легендарного Чапаева Татьяна: Дед еще рубанет шашкой предателей родины!
100 лет назад не стало символа гражданской войны, начальника 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева, героя фильмов и книг. Как это произошло, рассказывают его внучка и историк, изучавший историю гибели начдива
Новости 24
В компании в Прикамье незаконно работали 8 мигрантов
На улице Пушкарской в Перми начали укладывать асфальт
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
Пермяк с ножом напал на 60-летнюю женщину
«Разгильдяйство и пофигизм». Дмитрий Самойлов прокомментировал начало реконструкции Героев Хасана
В выходные в Перми пройдет фестиваль «Место силы»
«Уже 2 часа стоим». В Перми из-за ремонта улицы Героев Хасана образовалась огромная пробка
В Перми наказали налетчиков на инкассаторов
В учебных заведениях Пермского края станет больше бюджетных мест
В Прикамье в овощной яме обнаружили тела мужчины и женщины
Житель Прикамья избил топором своего знакомого
В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб 81-летний мужчина
В Перми на Красавинском мосту столкнулись два большегруза
В Прикамье власти арендуют авиатехнику для борьбы с лесными пожарами
В Перми театр оперы и балета начал подготовку к Дягилевскому фестивалю без Курентзиса
«Нет проезда». Деревня в Прикамье оказалась отрезана от мира из-за ремонта моста
В пермской библиотеке пройдет Международный день красоты
«Какой серьезный парень». Полицейские показали подросшего щенка, имя которому выбрали сами пермяки