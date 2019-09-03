2019-09-02T21:24:46+03:00
Общество

Вместо цветов. Молодожены попросили на свадьбу игрушки и книжки для тяжелобольных детей

Пермяки Илья и Анастасия даже помогали гостям выбирать подарки в детских магазинах
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Илья и Анастасия. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Илья и Анастасия. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
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Пермяки Илья Пельменев и Анастасия Яковлева собирались пожениться. Но они попросили гостей торжества не дарить им букеты.

- Сразу после свадьбы мы отправлялись в путешествие, - рассказала Анастасия. - Во время нашего отсутствия цветы быстро бы завяли, поэтому мы решили, что будет здорово, если гости подарят вместо букетов полезные для детей вещи.

Незадолго до свадьбы Анастасия и Илья разослали приглашения. В них они просили гостей принести на торжество развивающие книги и игрушки для подопечных фонда "Дедморозим". А некоторым гостям влюбленные даже помогали выбирать подарки в магазине.

После свадьбы Илья и Анастасия передали фонду подарки, полученные от гостей - яркие книжки, мягкую мозаику, пирамидку и другие приятные детскому сердцу радости.

- Они пригодятся на групповых занятиях, которые проводит игровой терапевт с нашими детьми, - добавили в пресс-службе фонда.

Кстати, отказываться от цветов в пользу подарков для нуждающихся детей стало уже доброй традицией пермяков. Например, жители Горнозаводска Ирина и Андрей Сметанины разослали свадебные приглашения, где уточнили, что вместо букетов они ждут вещи, которые могут порадовать малышей.

В день свадьбы им принесли пакеты и корзинки, где были игрушки, краски, фломастеры, сладости, подгузники и даже детское питание. Всего - восемь огромных пакетов. Их Ирина и Андрей подарили фонду помощи нуждающимся семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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