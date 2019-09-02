2019-09-02T08:20:59+03:00
Общество

Погода в Перми в сентябре 2019: с середины недели погода в Прикамье станет теплой и ясной

После дождей в четверг наступит бабье лето
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Люблю осень!Люблю осень!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Погода в Перми в начале осени-2019 начнет медленно, но верно меняться к лучшему.

- Сегодня, в понедельник, будет самым холодным днем первой декады сентября, а затем начнется медленное потепление, - отмечает инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Вначале оно будет не слишком существенным: до четверга погода будет пасмурной. Но с каждым днем будет хоть на градус, да теплее.

По прогнозу синоптика заметное изменение погоды к лучшему начнется с четверга. Дожди прекратятся, и начнутся прояснения. В субботу воздух в Перми может прогреться до +23 градусов.

- Следующая неделя, судя по всему, обещает быть теплой, с температурой воздуха выше нормы, - говорит метеоролог. – В Прикамье будет сказываться влияние антициклона.

В понедельник, 2 сентября, в Перми днем столбик термометра не превысит +11 градусов. Будет преимущественно пасмурно, возможны кратковременные дожди.

Во вторник, 3 сентября, воздух прогреется до +12 градусов, будет по-прежнему пасмурно, вероятны незначительные осадки.

В среду, 4 сентября, станет немного теплее – до +13 градусов днем. Возможны прояснения.

В четверг, 5 сентября, воздух днем может прогреться уже до +14 градусов, во второй половине дня возможна ясная погода.

В пятницу, 6 сентября, заметно потеплеет – до +17 градусов в Перми, а в западных районах края – и до +18 градусов. Осадков не ожидается.

Суббота, 7 сентября, может стать, по прогнозам синоптиков, самым теплым днем недели: столбик термометра может превысить 20-градусную отметку: воздух днем может прогреться до +23 градусов.

В воскресенье, 8 сентября, дневная температура воздуха может немного понизиться из-за облачности – до +20 градусов. Но в начале следующей недели теплая погода должна сохраниться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал армии Анатолий Куликов - об уроках трагедии Беслана: Когда террористы захватили школу, два дня не было руководителя операцией. Поэтому погибло более 300 заложников
Об этом экс-глава МВД, бывший вице-премьер рассказал нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru [видео]
Новости 24
ВТБ начинает продажи ОФЗ-н четвертого выпуска
Трое пермяков обманом завладели квартирой пенсионерки
В микрорайоне Вышка-2 открылся отремонтированный корпус школы №30
Из-за ремонтных работ в районе Чусовского моста ограничат движение
В Прикамье закончились поиски 25-летнего парня
В Прикамье спасли мужчину, который застрял рукой в батарее
«Ртуть вместо духов». Пермяки во время уборки нашли опасное вещество
«Помогите найти». В Прикамье разыскивают 25-летнего парня
В Перми полицейские разыскивают женщину, которая ограбила банкомат
В Перми неизвестные напали на мужчину и украли у него тележку
На время пермского международного марафона в Перми усилят меры безопасности
В Перми на берегу реки нашли тело 48-летнего мужчины
В Перми 21-летний парень избил своего собутыльника
В Перми во дворе дома легковушка сбила 10-летнюю девочку
В Прикамье у трех трудовых мигрантов нашли ВИЧ-инфекцию
В Прикамье разыскивают 32-летнего отца троих детей
Из-за начала учебного года в Прикамье введен режим повышенной готовности
Еще одна часть пермской эспланады открыта
Пермский футбольный клуб «Звезда» опустился на предпоследнюю строчку в таблице
Авторы игры «Angry birds» подали в суд на пермских предпринимателей
В Перми открыли движение по Крупской
В Перми машина такси столкнулась с мусоровозом
В Перми семья из трех человек отравилась угарным газом
С сентября в Перми изменится расписание нескольких автобусных маршрутов
«Пошла в церковь и пропала». В Прикамье разыскивают 75-летнюю пенсионерку
В Перми с высоты упал 33-летний мужчина
«Помогите установить личность». Волонтеры просят опознать мужчину, попавшего в больницу в Перми
«Размотало по всей дороге». На трассе в Прикамье произошло страшное ДТП
В Перми пассажирский автобус поехал в объезд и застрял в лесу