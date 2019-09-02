Погода в Перми в сентябре 2019: с середины недели погода в Прикамье станет теплой и ясной

Погода в Перми в начале осени-2019 начнет медленно, но верно меняться к лучшему.

- Сегодня, в понедельник, будет самым холодным днем первой декады сентября, а затем начнется медленное потепление, - отмечает инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Вначале оно будет не слишком существенным: до четверга погода будет пасмурной. Но с каждым днем будет хоть на градус, да теплее.

По прогнозу синоптика заметное изменение погоды к лучшему начнется с четверга. Дожди прекратятся, и начнутся прояснения. В субботу воздух в Перми может прогреться до +23 градусов.

- Следующая неделя, судя по всему, обещает быть теплой, с температурой воздуха выше нормы, - говорит метеоролог. – В Прикамье будет сказываться влияние антициклона.

В понедельник, 2 сентября, в Перми днем столбик термометра не превысит +11 градусов. Будет преимущественно пасмурно, возможны кратковременные дожди.

Во вторник, 3 сентября, воздух прогреется до +12 градусов, будет по-прежнему пасмурно, вероятны незначительные осадки.

В среду, 4 сентября, станет немного теплее – до +13 градусов днем. Возможны прояснения.

В четверг, 5 сентября, воздух днем может прогреться уже до +14 градусов, во второй половине дня возможна ясная погода.

В пятницу, 6 сентября, заметно потеплеет – до +17 градусов в Перми, а в западных районах края – и до +18 градусов. Осадков не ожидается.

Суббота, 7 сентября, может стать, по прогнозам синоптиков, самым теплым днем недели: столбик термометра может превысить 20-градусную отметку: воздух днем может прогреться до +23 градусов.

В воскресенье, 8 сентября, дневная температура воздуха может немного понизиться из-за облачности – до +20 градусов. Но в начале следующей недели теплая погода должна сохраниться.