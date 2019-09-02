В жилые дома Перми дадут тепло раньше срока

По поручению главы города в жилые дома Перми тепло придет раньше срока. Дмитрий Самойлов поручил департаменту ЖКХ, администрациям районов и теплоснабжающим организациям быть готовыми к запуску тепла уже в следующий понедельник.

Синоптики обещают потепление, но, по мнению главы города, квартиры пермяков необходимо просушить после дождливого и холодного лета. Дмитрий Самойлов отметил, что в учреждениях социальной сферы и жилых домах до сих пор сохраняется высокая влажность, поэтому важно заранее начать прогревать и просушивать помещения, чтобы подготовиться к холодам.

Дмитрий Самойлов назначил дату подачи тепла в жилые дома - 9 сентября. А на несколько дней раньше батареи включат в детских садах, школах и больницах.

- На данный момент готовность объектов социальной сферы города составляет 100%, а источников тепловой энергии – 100%, на завершающей стадии находится подготовка управляющими организациями – ТСЖ и УК – многоквартирных жилых домов, - отметил заместитель главы администрации Игорь Субботин.

Однако подача тепла - длительный процесс, она будет происходить поэтапно и займет около двух-трех недель.