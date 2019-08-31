«Обе машины охватило пламя». На трассе Пермь - Екатеринбург бензовоз врезался в автомобиль «Соболь»

На 91-м километре федеральной автотрассы Пермь – Екатеринбург произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Пермскому краю.

- Сегодня, в субботу, 31 августа, около 16.00 автомобиль «Соболь» столкнулся с бензовозом на 91-м километре автотрассы Пермь - Екатеринбург, - рассказали в ГУ МВД Прикамья. – Водитель микроавтобуса-фургона в результате столкновения погиб. Бензовоз от удара загорелся, и пламя тут же перекинулось на вторую машину. Тушить их пришлось подоспевшим сотрудникам МЧС. Из-за пожара проезд автомобилей здесь некоторое время был опасен.

По сообщению очевидцев в соцсетях, водитель бензовоза выскочил из кабины и попытался вытащить шофера из микроавтобуса. Но не успел, его отрезало вспыхнувшее пламя.

Как сообщили в краевой полиции, из-за этой аварии пришлось временно закрыть движение на этом участке автотрассы, но сейчас его уже открыли.

- По факту ДТП будет проводиться проверка, будут выясняться причины и обстоятельства аварии, устанавливаться виновные, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - На месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД и МЧС.