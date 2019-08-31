2019-08-31T12:33:27+03:00
Общество

Пермская актриса Катерина Шпица сфотографировалась в фиолетовых кедах, которые разыграет среди подписчиков

Победителей конкурса она пообещала определить 3 сентября
Андрей МАТЛИН
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У Катерины Шпицы все фиолетово. Фото: страница актрисы в Instagram.У Катерины Шпицы все фиолетово. Фото: страница актрисы в Instagram.
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- Люблю случайно вписаться в пейзаж! Мои конверсы нашли свой столик! - так подписала свой очередной пост на странице в Instagram популярная пермская актриса Катерина Шпица. - Обегала в них весь Париж! Удобные, яркие, бодрящие, быстрые, только лакированные носки сверкают.

Действительно, цвет ее обуви – кедов Конверс – абсолютно совпал с расцветкой мебели в парижском летнем кафе.

На радостях актриса решила разыграть точно такие же среди посетителей своей странички.

- А давайте устроим конкурс, в котором можно будет выиграть такую же пару? – предложила она и сообщила условия конкурса. - Для участия в конкурсе надо быть подписанным на меня и на @opirussia , иметь размер ноги 36,5, 37, 39,5, ну, или такой должен быть у того, кому пожелаете подарить выигрыш. Придумайте подпись для этой фотографии! И в комментарии обязательно напишите свой размер! Будет три победителя. Я выберу их сама 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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