2019-08-30T12:25:34+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Поддержи наших!» Спортивная школа Свердловского района приглашает пермяков на увлекательные мероприятия

Лилия Абибулаева
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Спорт не только укрепляет тело, но и закаляет дух! Новый учебный год - новые знания, в том числе и спортивные. Поучаствовать в мастер-классах от профессиональных тренеров, познакомиться с разными видами спорта и даже научиться правильно «болеть». Спортивная школа Свердловского района принимает участие в целом перечне увлекательных спортивных мероприятий города Перми.

1. Ярмарка спорта. Несмотря на погоду, мы предлагаем отпраздновать последний день лета ярко и с пользой. Всех любителей спорта ждем 31 августа 2019 года на стадионе «Юность» с 12:00 до 16:00.

2. Выставка «Умный ребенок». Ежегодная и самая масштабная выставка, посвященная физическому и интеллектуальному развитию ребенка. Гости смогут познакомиться с 5 видами спорта: тхэквондо, хоккей с шайбой, греко-римская борьба, легкая атлетика и волейбол, представленными в спортивной школе Свердловского района города Перми.

Выставка «Умный ребенок» 5—8 сентября, Пермская ярмарка, шоссе Космонавтов,59. С 10:00 до 19:00.

3. Фестиваль боевых искусств. Рядом с бойцами других школ и клубов спортсмены нашей школы продемонстрируют пермякам свое мастерство в дисциплинах: тхэквондо и греко-римская борьба.

Площадь перед «Театром-Театром», 7 сентября 2019, с 11:30 до 15:30

4. Пермский международный марафон. 7-8 сентября 2019 года. Также воспитанники спортивной школы примут участие в грандиозном событии - международном пермском марафоне. Приходите поддержать спортсменов и поболеть за своих!

8 сентября с 9:00 до 14:00. Наша точка для поддержки: угол Ленина и Сибирской.

5. Единый день спорта. Спортивная школа Свердловского района приглашает пермяков познакомиться с тренерами, пообщаться со спортсменами, узнать подробнее о видах спорта, представленных в школе. А главное - позаниматься и поиграть. Собери команду, приходи к нам! Сорткомплекс «Победа», Обвинская 9, 20 сентября с 9:00 до 21:00.

Для вас открыты: тренажерный зал, настольный теннис и уличная волейбольная площадка.

Будь с нами - стань победителем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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