Последние выходные лета в Пермском крае будут холодными и дождливыми

Пермские синоптики рассказали о характере погоды на последние выходные самого дождливого за всю историю наблюдений лета.

- Пока перспективы такие: в пятницу с утра, 30 августа, осадки прекратятся, - рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Днем возможны прояснения и повышение температуры на большей части Пермского края до +12...+14 градусов.

В ночь на субботу температура резко опустится до +2...+7 градусов. Днем в субботу, 31 августа из-за затока очередной порции холодного воздуха температура составит всего +7...12 градусов. В Перми будет облачно, температура около +10 градусов. Температура, которая будет держаться в Прикамье в выходные, ниже климатической нормы на шесть градусов.

В воскресенье мало что изменится, также преимущественно будет облачно, в отдельных районах пройдут дожди. В ночь на воскресенье температура вновь опустится до +2...+7, а днем по краю будет +13 градусов. В Перми столбик термометра поднимется до +11...+12 градусов.

Что касается осадков, то и в субботу, и в воскресенье в Прикамье возможны слабые дожди.

По информации синоптиков, незначительное потепление можно ожидать лишь к середине следующей недели. 3-4 сентября дожди прекратятся и выглянет осеннее солнышко.