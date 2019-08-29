«Мы верили в чудо, но его не случилось». Умер пермяк, который вел блог о борьбе с раком в соцсетях

27 августа остановилось сердце 48-летнего пермяка Дмитрия Гимадеева. Успешный менеджер полгода боролся с неизлечимым заболеванием, но коварная болезнь взяла верх.

Неоперабельный рак кишечника четвертой стадии с метастазами врачи обнаружили у него весной во время плановой операции. Дмитрий боролся с коварным заболеванием до последнего: проходил курсы химиотерапии, терпел дикую боль ради того, чтобы выздороветь, воспитать своего единственного сына и понянчить внуков.

Когда в семью пришла беда, по тяжелому пути вместе с мужем пошла и жена Дмитрия Ирина. Она находилась с ним рядом круглые сутки, ухаживала, научилась делать капельницы, чтобы лишний раз не возить мужа в больницу.

Последние две-три недели болезнь начала сильно прогрессировать. Понимая, что конец неизбежен, Ирина написала в группе, что сбор денег закрыт.О самочувствии мужа Ирина рассказывала в блоге, который они создали после того, как Дмитрий узнал о своем страшном диагнозе. Чтобы найти деньги на лечение, семье пришлось продать почти все. Друзья и знакомые, чтобы помочь Дмитрию материально, переводили средства и устраивали ярмарки: продавали вещи, делали бесплатный маникюр, вязали мочалки, а деньги переводили на его счет.

Полгода назад Дмитрий узнал о своем страшном диагнозе. Фото: личный архив.

18 августа. Без изменений. Попросил холодной воды, и перевернуть его на другой бок. Теперь понимаю выражение «сердце и душа кричит от боли». Это страшно.

19 августа. Без изменений.

22 августа. Друзья, вы переводили средства Диме на лечение. На карте 300 000 рублей. Если кто-то из вас хочет, чтоб я вернула деньги, пожалуйста, напишите мне, ваши переводы верну. Остальные средства, с вашего разрешения я потрачу на похороны и, в будущем, - памятник. Если конечно, вы дадите на это разрешение. Дима умирает.

23 августа. Дима крепко спит после морфина. Дышит часто и тяжело. Сердце колотит 117 ударов в минуту. Легла на пол рядом с ним, эту ночь буду лежать рядом, так спокойнее. Он борется, я это вижу. Врач сказала, так у всех происходит, сейчас только морфин и ждать. Я не справилась, у меня не получилось. Как же это больно.

24 августа. Друзья, Дима живой в сознании. Ночь прошла без изменений.

25 августа. Сын дома. (На летние каникулы мальчика отправляли к родственникам в Белорусь - Ред.)

27 августа. Все.

29 августа. Прощание сегодня в 12.00. Храм Святой блаженной Ксении Петербургской.

На каждый пост Ирины несколько сотен подписчиков группы оставляли десятки комментариев. Они желали ей силы духа, чтобы пережить это. Писали, что в любом случае надеются на чудо, ходят в храм и молятся за Дмитрия.

Дмитрий узнал о страшном диагнозе полгода назад. Фото: семейный архив

Больше всего откликов от переживающих за Дмитрия подписчиков вызвала короткая запись от 27 августа.

«Дима сделал очень многое. Сначала он сделал счастливыми своих родителей. Потом стал мужем и отцом и подарил Ирине радость материнства. Показал, как можно и нужно любить свою семью. Был верным другом. Всегда выручал. Он показал нам, как должна любить жена. Как должна быть предана своему мужу. Но все его дела на земле закончились. К сожалению. Теперь у него новый путь».

«Вы настоящая жена, преданная до последнего вздоха. У вас растет прекрасный сын, это целая половина вашего мужа. Он вырастет и как настоящий мужчина, будет вас оберегать».

«Мы до последнего верили и надеялись на чудо. Крепитесь. Жалко, когда уходят молодыми».

Дмитрий после выздоровления мечтал съездить с семьей на Байкал. Фото: семейный архив.

«Вы сделали все, что смогли. Вы сильная женщина! Муж Вами будет гордиться. Он Ваш ангел хранитель. У Вас есть, для кого жить и это самое главное!»

«Вы настоящий пример «и в горе, и в радости».

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования семье Дмитрия Гимадеева.

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