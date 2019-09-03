Перекрытие улиц в сентябре 2019 в Перми: из-за международного марафона в центре ограничат движение

Пермь активно готовится к грандиозному спортивному празднику - Пермскому Международному Марафону. Соревнования, которые уже собрали более 9 тысяч человек пройдут 7 и 8 сентября. Марафонцы побегут по главным улицам Перми. Из-за этого в центре города перекроют движения транспорта.

Фото: администрация Перми

Рассказываем, какие улицы будут перекрыты:

Так, с 12:00 до 17:00 7 сентября будет закрыто движение транспорта по Ленина от Борчанинова до Крисанова.

С 00:00 до 16:00 8 сентября будет запрещено движение по улице Ленина от Борчанинова до Крисанова.

С 05:00 до 16:00 8 сентября в Перми будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

- Ленина от Клименко до Борчанинова;

- Окулова от Соборной площади до Попова;

- Монастырской от дома №2 до Осинской;

- Петропавловской от Комсомольского проспекта до Попова;

- Пермской от 25 Октября до Крисанова;

- Екатерининской от 25 Октября до Сибирской;

- Луначарского от Газеты «Звезда» Сибирской;

- Пушкина от Газеты «Звезда» до 25 Октября;

- Краснова от Газеты «Звезда» до Сибирской;

- Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской;

- нечетная сторона улицы Попова от Монастырской до улицы Екатерининской;

- четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до Екатерининской;

- Осинской от Окулова до Монастырской;

- Куйбышева от Петропавловской до Екатерининской;

- Комсомольский проспект от Ленина до Екатерининской;

- Газеты «Звезда» от Окулова до Монастырской;

- Газеты «Звезда» от Ленина до Екатерининской;

- Сибирской от Монастырской до Революции;

- 25 Октября от Ленина до Пермской;

- Максима Горького от Ленина до Пермской;

- Николая Островского от Ленина до Пермской.

Открывать улицы будут постепенно, по мере прохождение бегунами дистанции.

Фото: администрация Перми. Схема движения 7 сентября 2019 года

С 12:00 6 сентября до 16:00 8 сентября в Перми будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по Ленина от Борчанинова до Крисанова.

С 06:00 7 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:

- Ленина от Клименко до Борчанинова;

- Окулова от Соборной площади до Попова;

- Монастырской от дома №2 до Осинской;

- Петропавловской от Комсомольского проспекта до Попова;

- Пермской от 25 Октября до Крисанова;

- Екатерининской от 25 Октября до Сибирской;

- Луначарского от Газеты «Звезда» до Сибирской;

- Краснова от Газеты «Звезда» до Сибирской;

- Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской;

- нечетная сторона Попова от Монастырской до Екатерининской;

- четная сторона Попова от Петропавловской до Екатерининской;

- Осинской от Окулова до Монастырской;

- Куйбышева от Петропавловской до Екатерининской;

- Комсомольский проспект от Ленина до Екатерининской;

- Газеты «Звезда» от Окулова до Монастырской;

- Газеты «Звезда» от Ленина до Екатерининской;

- Сибирская от Монастырской до Революции;

- 25 Октября от Ленина до Пермской;

- Максима Горького от Ленина до Пермской;

- Николая Островского от Ленина до Пермской.