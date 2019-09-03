Перекрытие улиц в сентябре 2019 в Перми: из-за международного марафона в центре ограничат движение
Пермь активно готовится к грандиозному спортивному празднику - Пермскому Международному Марафону. Соревнования, которые уже собрали более 9 тысяч человек пройдут 7 и 8 сентября. Марафонцы побегут по главным улицам Перми. Из-за этого в центре города перекроют движения транспорта.
Фото: администрация Перми
Рассказываем, какие улицы будут перекрыты:
Так, с 12:00 до 17:00 7 сентября будет закрыто движение транспорта по Ленина от Борчанинова до Крисанова.
С 00:00 до 16:00 8 сентября будет запрещено движение по улице Ленина от Борчанинова до Крисанова.
С 05:00 до 16:00 8 сентября в Перми будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:
- Ленина от Клименко до Борчанинова;
- Окулова от Соборной площади до Попова;
- Монастырской от дома №2 до Осинской;
- Петропавловской от Комсомольского проспекта до Попова;
- Пермской от 25 Октября до Крисанова;
- Екатерининской от 25 Октября до Сибирской;
- Луначарского от Газеты «Звезда» Сибирской;
- Пушкина от Газеты «Звезда» до 25 Октября;
- Краснова от Газеты «Звезда» до Сибирской;
- Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской;
- нечетная сторона улицы Попова от Монастырской до улицы Екатерининской;
- четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до Екатерининской;
- Осинской от Окулова до Монастырской;
- Куйбышева от Петропавловской до Екатерининской;
- Комсомольский проспект от Ленина до Екатерининской;
- Газеты «Звезда» от Окулова до Монастырской;
- Газеты «Звезда» от Ленина до Екатерининской;
- Сибирской от Монастырской до Революции;
- 25 Октября от Ленина до Пермской;
- Максима Горького от Ленина до Пермской;
- Николая Островского от Ленина до Пермской.
Открывать улицы будут постепенно, по мере прохождение бегунами дистанции.
Фото: администрация Перми. Схема движения 7 сентября 2019 года
С 12:00 6 сентября до 16:00 8 сентября в Перми будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по Ленина от Борчанинова до Крисанова.
С 06:00 7 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:
- Ленина от Клименко до Борчанинова;
- Окулова от Соборной площади до Попова;
- Монастырской от дома №2 до Осинской;
- Петропавловской от Комсомольского проспекта до Попова;
- Пермской от 25 Октября до Крисанова;
- Екатерининской от 25 Октября до Сибирской;
- Луначарского от Газеты «Звезда» до Сибирской;
- Краснова от Газеты «Звезда» до Сибирской;
- Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской;
- нечетная сторона Попова от Монастырской до Екатерининской;
- четная сторона Попова от Петропавловской до Екатерининской;
- Осинской от Окулова до Монастырской;
- Куйбышева от Петропавловской до Екатерининской;
- Комсомольский проспект от Ленина до Екатерининской;
- Газеты «Звезда» от Окулова до Монастырской;
- Газеты «Звезда» от Ленина до Екатерининской;
- Сибирская от Монастырской до Революции;
- 25 Октября от Ленина до Пермской;
- Максима Горького от Ленина до Пермской;
- Николая Островского от Ленина до Пермской.
ИСТОЧНИК KP.RU