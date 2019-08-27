«Пес зажал его в угол». В Перми агрессивная собака покусала 10-летнего мальчика

- Первые дни после произошедшего сын даже вспоминать об этом не хотел! Такой стресс перенес, - рассказывает мама 10-летнего Андрея (имя изменено. - Прим. ред.) после того, как его покусала соседская собака - помесь дворняги с кавказской овчаркой.

В середине августа многодетная семья пермяков отдыхала на море. Возвращаться с юга домой пришлось разными путями - родители и трое детей поехали на машине, а бабушка с младшим сыном, 10-летним Андреем, улетели на самолете - были неотложные дела.

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ЧП случилось в минувшие выходные, когда родители Андрея были еще в дороге. Бабушка с внуком вышли из своего частного дома в микрорайоне Средняя Курья и у соседнего дома увидели огромную собаку. Раньше она сидела на цепи за забором и лаяла на прохожих издалека.

- Этот пес всегда был агрессивным, он молодой, ему год от силы, а уже такой большой, - рассказывают местные жители. - Мамочки с детьми боятся ходить мимо их дома. Забор хлипкий, страшно.

В тот день по каким-то причинам собака оказалась снаружи на общей тропинке, свободно бегала и прыгала на свой забор. При этом ее хозяин сидел рядом и спокойно наблюдал за происходящим. Бабушка с внуком не смогли никуда уйти - пес преградил им путь.

«Уберите собаку», - попросили они. Но хозяин, по словам очевидцев, сказал, что не может этого сделать, потому что находится в нетрезвом состоянии. Женщина попыталась самостоятельно отогнать пса и защитить внука, но тот не реагировал. Тогда хозяин встал и пошел им навстречу. В этот момент кавказец зарычал и бросился на испуганных людей.

Андрей закричал, собака бросилась на него и на бабушку и кусала. Она прижала их к забору, зажала в угол, и они не могли убежать. Освободить их удалось после того, как прибежали соседи - кто с палкой, кто с лопатой, которые загнали пса за забор.

Бабушка с внуком ушли домой, откуда вызвали «скорую» и полицию. У мальчика были насквозь прокусаны штаны, он находился в состоянии сильного психологического потрясения. Медики увезли его в больницу.

Вскоре приехали родители Андрея. По словам мамы, он еле ходит, на ногах - синяки, ему наложили швы и назначили курс антибиотика.

Семья написала на хозяина агрессивного пса заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят опрос свидетелей - как содержали собаку, как следил за ней хозяин, какой образ жизни он ведет. В дальнейшем мама мальчика планирует обратиться в суд.

В полиции «Комсомолке» подтвердили, что заявление написано, проводится проверка.