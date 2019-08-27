2019-08-27T08:41:05+03:00
Звезды

«Опять с совершеннолетием!». Пермская актриса Марина Федункив празднует День Рождения

Поклонники с самого утра забрасывают пермячку поздравлениями
Лилия Абибулаева
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Фото: из Instagram Марины ФедункивФото: из Instagram Марины Федункив
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- Ну шо, Марина Гавриловна, вам опять 18?! Поздравляю с совершеннолетием! - поклонники с самого раннего утра поздравляют известную актрису с Днем рождения.

27 августа отмечает День Рождения популярная актриса, известная по роли «мамы Коляна» и участию в комедийном шоу «Comedy Women», Марина Федункив. Пермячке исполнилось сегодня 48 лет. Она не перестает заряжать поклонников энергией и позитивом.

- Вы добрая, яркая, харизматичная! У вас все будет замечательно! Очень люблю! - пишут поклонники.

- Мариночка, вы единственная! Самая талантливая актриса на российском телевидении! С Днем Рождения!

- С Днем Рождения, душа моя! Будь счастлива! Люблю!

Друзья, родственники коллеги по цеху желают актрисе счастья, здоровья, любви, благополучия, постоянно улыбаться и радоваться жизни. День Рождения только начался, поэтому любимую многими «маму Коляна» ждет еще множество поздравлений и восторженных комментариев в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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