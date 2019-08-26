2019-08-26T13:44:18+03:00
Общество

В центре Перми появятся 68 новых остановок

А старые комплексы отремонтируют и перевезут в другие районы города
Екатерина ГАСПЕР
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Новая остановка первой появилась у универсама на улице Борчанинова.Новая остановка первой появилась у универсама на улице Борчанинова.Фото: Василий Вахрин
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В Перми около универсама на улице Борчанинова появился новый остановочный комплекс. Он выполнен в сером и белом цветах, лавочка разделена специальными поручнями. Название остановки указано на русском и английском языках.

Внешний вид новой остановки пермяки активно обсуждают в социальных сетях. Как всегда, нашлись недовольные: мол, на такой площадке нельзя укрыться от ветра, дождя и снега. Кому-то нравится: стильно, красиво, лишь бы вандалы не испортили.

Как сообщили «Комсомолке» в департаменте дорог и транспорта Перми, новая остановочная площадка на улице Борчанинова была установлена после демонтажа незаконного киоска и стала «первой ласточкой» в череде обновления остановок в центре. Изменения приурочены к 300-летию города.

Раньше на месте новой остановки стоял незаконный киоск. Фото: Василий Вахрин

Раньше на месте новой остановки стоял незаконный киоск.Фото: Василий Вахрин

Всего в ближайшие три года будет установлено 68 новых остановочных комплексов. Они будут двух видов - навес и павильон.

- Навес состоит из задней стенки и крыши, павильон больше, у него есть торцевые стены, - рассказала в эфире радио «КП» - Пермь» пресс-секретарь департамента дорог и транспорта Алена Власова. - Навесы предназначены для небольших площадок, например, трамвайных остановок. Именно такой навес появился на улице Борчанинова рядом с универсамом. А павильоны поставят там, где высокий пассажиропоток и позволяет место.

Новые остановочные комплексы установят в центральном планировочном районе, в который входят отрезки от Перми I до Перми II и от улицы Монастырской до улицы Чкалова. А старые остановки в центре, которые еще могут послужить пассажирам, отремонтируют и перенесут в другие районы города.

Предполагается, что в этом году остановки в новом стиле появятся у драмтеатра на Петропавловской, у ЦУМа на Ленина, на площади Гайдара по улице Локомотивной, у Центрального рынка на улице Попова, а также на улице Чкалова на пересечении с Героев Хасана.

Дизайн разрабатывали специалисты департамента дорог и транспорта совместно с главным архитектором Перми. Как говорят в мэрии, старались придерживаться единого стиля, в который оформляются торговые киоски. Такой вид получат как навесы, так и павильоны - их объединят одинаковые цветовая гамма и материалы.

Все новые остановки будут оформлены в едином стиле. Фото: Василий Вахрин

Все новые остановки будут оформлены в едином стиле.Фото: Василий Вахрин

Главная особенность новых комплексов - их антивандальные свойства. На остановки нанесут специальную краску, которая не даст закрепиться граффити. Их оборудуют двойным закаленным стеклом, сверху нанесут два слоя пленки, что повысит ударопрочность. Также внутри и снаружи на стенах будут закреплены рейлинги, которые должны помешать расклеивать объявления, для этих целей рядом поставят отдельные стенды.

В будущем у каждой остановки появится навигационная карта, на которой можно будет посмотреть маршруты транспорта. Лавочки разделены специальными поручнями, чтобы на них нельзя было лежать.

- Мы сделали упор на функциональность и антивандализм, постарались применить самые современные разработки, - говорят в департаменте дорог и транспорта. - Максимально освободили внутреннее пространство, в павильонах даже будет вход с задней стенки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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