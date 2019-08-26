Погода в Пермском крае на неделю: ожидается резкое похолодание и дожди

В последнюю неделю лета в Пермском крае будет очень холодно. Средняя температура воздуха составит всего 10 градусов, что ниже нормы на 2-4 градуса.

- Количество осадков превысит норму в полтора раза, - рассказал специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Что касается погоды на неделю, то 26 августа в Перми будет холодно, температура не поднимется выше 13 градусов.

В ночь на вторник ожидается сильное похолодание - в Перми температура опустится до 4 градусов, а по краю - до 2...7 градусов. 27 августа также будет холодным днем.

В среду в крае пройдут дожди, возможны грозы. А пик похолодания придет на четверг, 29 августа.

- Ночью температура упадет до +3…+8 градусов с умеренным северным ветром, днем ожидается всего +6..+11 градусов, в Перми не выше +10 градусов, - рассказал синоптик. - Среднесуточная температура будет ниже нормы на 5-6 градусов.

30 и 31 августа также будет холодно, но осадки прекратятся. Возможно, потепление придет 31 августа.