Ушел из дома и не вернулся. В Пермском крае пропал 13-летний мальчик

В городе Соликамск Пермского края пропал 13-летний Матвей Кузнецов. Еще вечером 22 августа он вышел из дома по проспекту Юбилейный и не вернулся.

- С тех пор его местонахождение неизвестно, - рассказали в поисково-спасательном отряде имени Ирины Бухановой.

Матвею на вид лет 13, рост - 143 сантиметра. Мальчик худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза - карие. Матвей в тот день был в черной болоньевой куртке, в черной футболке с белой надписью, в темно-синих трико и в черных кроссовках на красной подошве.

За мальчика сильно переживают родные. Если вы знаете, где находится Матвей, или видели его на улицах Пермского края, обращайтесь в полицию.