2019-08-25T13:30:37+03:00
Общество

Ушел из дома и не вернулся. В Пермском крае пропал 13-летний мальчик

Матвея Кузнецова разыскивают уже три дня
Елена КОНОВА
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Фото из группы отряда имени Ирины БухановойФото из группы отряда имени Ирины Бухановой
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В городе Соликамск Пермского края пропал 13-летний Матвей Кузнецов. Еще вечером 22 августа он вышел из дома по проспекту Юбилейный и не вернулся.

- С тех пор его местонахождение неизвестно, - рассказали в поисково-спасательном отряде имени Ирины Бухановой.

Матвею на вид лет 13, рост - 143 сантиметра. Мальчик худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза - карие. Матвей в тот день был в черной болоньевой куртке, в черной футболке с белой надписью, в темно-синих трико и в черных кроссовках на красной подошве.

За мальчика сильно переживают родные. Если вы знаете, где находится Матвей, или видели его на улицах Пермского края, обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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