2019-08-25T10:16:15+03:00
Дом. Семья

«Теперь я верю в добро». Пес Малыш из Прикамья, над которым издевались живодеры, обрел новых хозяев

Рана на голове Малыша почти зажила
Елена КОНОВА
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Малыш стал очередной жертвой живодеров. Фото Татьяны ЧеркасМалыш стал очередной жертвой живодеров. Фото Татьяны Черкас
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- Низкий поклон всем, кто помогал, - пишут волонтеры города Березники. - Малыш обрел дом.

Несколько недель назад соцсети облетели фотографии пса, у которого на голове была огромная рана. Неизвестно, что случилось с ним - или из окна выбросили, или кинули петарду. Бедняга пришел к магазину, надеясь на помощь. И люди не прошли мимо.

- За Малышом - так мы назвали пса - выехала девушка, он какое-то время побыл у нее, - рассказывала волонтер Татьяна Черкас. - А затем мы приехали за Малышом и отвезли в клинику в Пермь.

Даже там ветеринары ужаснулись тому, как выглядел пес. Пока ему обрабатывали рану, Малыш спокойно сидел и благодарно смотрел на врачей. Псу поставили капельницы, прописали лечение.

- Ветеринары так и не смогли сказать, кто и как мог нанести бедняге такую рану, - говорила Татьяна. - Малышу предстоит еще долго лечиться.

Малыш гуляет с новыми хозяевами. Фото из группы "Помощь Животным Пермского Края г.Березники"

Малыш гуляет с новыми хозяевами. Фото из группы "Помощь Животным Пермского Края г.Березники"

А на днях волонтеры поделились радостной новостью: пес обрел новый дом и любящих хозяев. Рана на его голове почти зажила, Малыш стал настоящим красавцем.

- Теперь я верю в добро, - пишут жители Березников. - Счастья песику!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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