Отключение воды в Перми: в конце августа краны пересохнут в трех микрорайонах
Специалисты «НОВОГОР-Прикамье» сообщили об отключении холодной воды в Перми в конце августа 2019 года.
25 августа в Свердловском районе из-за аварийно-восстановительных работ по адресу улица Балхашская, 172, с 09.30 до 18.00 будет отключена вода по адресам:
Балхашская, 152
Братская, 102, 135, 135А, 139, 171, 171А, 173, 175, 177, 50А, 98А
Запорожская, 180А
Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 70/1, 70/2, 71, 72
Лихвинская, 100, 114, 119, 52, 93
Самаркандская, 153
Сахалинская, 3
Старцева, 158
Узбекская, 86, 90
Холмогорская, 50, 9/1
27 августа с 09.00 до 19.00 из-за планово-ремонтных работ по адресам улица Писарева, д. 56. и улица Бирская, 3 и 4 в Орджоникидзевском районе Перми произойдет отключение воды в домах по адресам:
Дубровский 1-Й, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8
Дубровский 2-Й, 6, 8
Карбышева, 52
Мелитопольская, 1, 2, 24
Писарева, 31, 33, 35, 37, 49, 53, 55, 56 К4, 56 К7, 56 К8, 56 ЛИТ А, 56 ЛИТ В, 56 ЛИТ К, 56 ЛИТ Л, 56А
Репина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 29, 2А, 2Б, 3, 31, 39, 4, 5, 7, 8, 9
Еще одно отключение воды в Перми в конце августа 2019 года произойдет 28 августа с 10.00 до 19.00 в Мотовилихинском районе. Причина - планово-ремонтные работы по адресу улица Сакко и Ванцетти, д. 93. Воды не будет по адресам:
Агатовая, 28, 32, 36
Артема, 134
Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117, 96, 99
ИСТОЧНИК KP.RU