2019-08-24T13:25:41+03:00
Общество

Отключение воды в Перми: в конце августа краны пересохнут в трех микрорайонах

Рассказываем, где не будет воды в Перми 25, 27 и 28 августа
Алена ОВЧИННИКОВА
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В конце августа в Перми воды не будет в трех микрорайонах.В конце августа в Перми воды не будет в трех микрорайонах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Специалисты «НОВОГОР-Прикамье» сообщили об отключении холодной воды в Перми в конце августа 2019 года.

25 августа в Свердловском районе из-за аварийно-восстановительных работ по адресу улица Балхашская, 172, с 09.30 до 18.00 будет отключена вода по адресам:

Балхашская, 152

Братская, 102, 135, 135А, 139, 171, 171А, 173, 175, 177, 50А, 98А

Запорожская, 180А

Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 70/1, 70/2, 71, 72

Лихвинская, 100, 114, 119, 52, 93

Самаркандская, 153

Сахалинская, 3

Старцева, 158

Узбекская, 86, 90

Холмогорская, 50, 9/1

27 августа с 09.00 до 19.00 из-за планово-ремонтных работ по адресам улица Писарева, д. 56. и улица Бирская, 3 и 4 в Орджоникидзевском районе Перми произойдет отключение воды в домах по адресам:

Дубровский 1-Й, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8

Дубровский 2-Й, 6, 8

Карбышева, 52

Мелитопольская, 1, 2, 24

Писарева, 31, 33, 35, 37, 49, 53, 55, 56 К4, 56 К7, 56 К8, 56 ЛИТ А, 56 ЛИТ В, 56 ЛИТ К, 56 ЛИТ Л, 56А

Репина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 29, 2А, 2Б, 3, 31, 39, 4, 5, 7, 8, 9

Еще одно отключение воды в Перми в конце августа 2019 года произойдет 28 августа с 10.00 до 19.00 в Мотовилихинском районе. Причина - планово-ремонтные работы по адресу улица Сакко и Ванцетти, д. 93. Воды не будет по адресам:

Агатовая, 28, 32, 36

Артема, 134

Сакко и Ванцетти, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117, 96, 99

ИСТОЧНИК KP.RU

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