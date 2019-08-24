2019-08-24T12:23:26+03:00
Дом. Семья

«Сталкер, Северус или Страж». В Прикамье началось голосование за кличку полицейского щенка

Из более чем 700 предложенных пермяками вариантов кинологи отобрали пять
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краю.Фото предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краю.
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На днях полиция Пермского края попросила пермяков помочь с выбором клички для новорожденного щенка немецкой овчарки и объявила конкурс «Кличка на вырост».

Малыш, напомним, появился на свет 14 августа, в будущем он обязательно станет четвероногим помощником сотрудников полиции, а пока ему нужно придумать кличку.

Ее решили выбрать не абы как, а посоветовавшись с пермяками в полицейском Instagram. И за три дня кинологи получили огромное количество вариантов для милого создания, которое пока больше всего на свете любит спать, а не служить. Но всему свое время.

Для выбора клички было важное условие: она должна была начинаться на букву С. И пермяки с радостью откликнулись. За три дня они предложили более чем 700 вариантов. Среди предложенных были Сорель, Снап, Султан, Спартак, Симба, Сармат, Суп, что расшифровывается, как соленые уши пермяк и множество других.

Из всего этого разнообразия сотрудники центра кинологической службы выбрали пять наиболее подходящих будущему служебному псу. Это Смерш, Сталкер, Страж, Северус и Скаут.

И уже объявили о голосовании за один из предложенных вариантов. За два часа голосования вперед уверенно вырвался вариант Северус. Но какие в итоге будут результаты, можно будет узнать 25 августа.

Того пользователя, чей вариант в итоге будет признан лучшим, пригласят на экскурсию в пермский центр кинологической службы пообщаться с четвероногими стражами порядка и героем этого конкурса.

Полицейские обещают регулярно рассказывать о том, как будет расти маленький страж порядка и какие успехи будет делать в освоении профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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