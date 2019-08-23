«Меня услышали». После публикации в «Комсомолке» женщине-инвалиду из Прикамья, лишившейся ноги, оформят документы на дому

На днях «Комсомолка» рассказала о 45-летней Ольге, которая лишилась ноги из-за диабета. Четыре года назад она неаккуратно подрезала ноготь на правой ноге, палец заболел. Полтора месяца врачи лечили ее от грибка ногтя, а оказалось, что у нее сахарный диабет и в ногу попала инфекция. Сначала пришлось удалить палец, а потом ампутировать ногу.

Женщина, у которой нет родственников, оказалась одна в своем частном доме в поселке Юго-Камский Пермского района. В марте этого года у нее закончился срок действия справки об инвалидности, которую давали на год, перестали начислять пенсию. Ольга осталась без средств к существованию, в тяжелые дни голодала и пила дождевую воду. Ей не выделяли соцработника, ссылаясь на то, что не было справки об инвалидности. Нужно было проходить врачебную комиссию из узких специалистов, но она не могла даже самостоятельно выйти во двор.

После того как пермская «Комсомолка» рассказала об этой сложной ситуации, к Ольге домой приехали специалисты соцзащиты.

- Управление социальной защиты по Пермскому району организовало социальное сопровождение инвалида в поселке Юго-Камский, - сообщили в пресс-службе министерства социального развития Пермского края. - Женщине привезли продукты, средства гигиены и медикаменты. В органы местного самоуправления было отправлено письмо с просьбой оказать содействие инвалиду, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, такие же документы были отправлены в поселковую больницу. Также женщине предложили переехать в Центр социальной адаптации. Она пока приняла решение остаться в поселке. Сейчас социальные службы договорились о том, что к ней домой приедут необходимые специалисты и оформят все документы на получение пенсии, для этого ей не надо ехать в Пермь. За женщиной закреплен социальный участковый.

Сейчас Ольга рада, что дело сдвинулось с мертвой точки.

- Мне пообещали помочь с машиной и социальным сопровождением, благодаря чему я смогу оформить пенсию, - говорит она. - А это главное, что мне сейчас нужно, чтобы жить на собственные деньги. Наконец-то меня услышали!