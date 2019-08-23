«Вот какие у нас девушки!». Учительница из Пермского края на своей спине вытащила мужчину из горящего дома

- Она, наверно, и коня на скаку остановить может, - говорят пермяки. - Вот какие у нас девушки!

24-летняя учительница начальных классов Светлана Леушканова гостила у родителей в одной из деревень Юрлинского района Пермского края.

- Дом на пригорке у них стоит, - рассказывает Светлана. - 20 августа я вышла из дома и вижу - на другой улице дом горит. А там живет друг моих родителей.

Не раздумывая, девушка побежала к дому. Из окон здания уже шел сильный дым, трещал огонь. Светлана дернула за дверь, заскочила в дом и стала искать соседа. Он спал в одной из комнат, хотя рядом с мужчиной уже горел пол.

- Я пыталась его разбудить, но он не просыпался, - вспоминает Светлана. - Мне ничего не оставалось, как взвалить его на себя и потащить к выходу. Очнулся мужчина только тогда, когда я оттащила его подальше от дома, к соседнему зданию.

Поняв, что произошло, мужчина сказал: «Что я наделал?» и заплакал. Потом он, конечно, поблагодарил Светлану. В это время к дому уже подъехали пожарные, которых вызвали родственники педагога.

- По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Проводится проверка.

Тем временем, жители Пермского края в соцсетях восхищаются поступком Светланы.

- Спасибо за спасенную жизнь! - пишут они.