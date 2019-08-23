2019-08-23T09:12:27+03:00
Общество

«Грозы и дожди». В Прикамье ожидаются прохладные выходные

Температура опустится до +14
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Календарное лето еще не закончилось, но у погоды другие планы. Синоптики пермского ГИС-центра прогнозируют серьезное похолодание, которое начнется уже в ближайшие выходные.

Как и всю неделю на территории Пермского края будут идти дожди, сверкать грозы, свистеть ветер и раздаваться гром.

Ночь с пятницы на субботу будет холодная. Температура опустится до +12. Днем немного потеплеет, до +20 градусов в Перми. На территории края будет немного холоднее, от +16 до +20. В субботу, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

А вот в воскресенье, 25 августа, дождь польет с самого утра и пройдет по всей территории края. Дождей будет больше, чем обычно. В первой половине дня - небольшой дождик, а с обеда начнется ливень, вероятны даже грозы.

Температура ночью составит +9…+14°, а днем +14…+19°.

Последняя неделя августа начнется с серьезного похолодания. 26 августа максимальная температура днем уже не превысит +15°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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