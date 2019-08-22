Галерея, фуд-молл и театр «У Моста»: как преобразится Завод Шпагина в Перми

Совет по культуре при губернаторе Пермского края начался с приятного момента – награждения деятелей культуры. Максим Решетников поздравил директора филармонии Галину Кокоулину с получением звания «Заслуженный работник культуры РФ», вручил художественному руководителю ТЮЗа Михаилу Скоморохову памятный знак «Герб Пермского края», а художнику Сергею Костылеву – государственную награду «Заслуженный художник России».

Затем собравшиеся обсудили мероприятия, прошедшие в регионе в честь Года театра, проект преобразования Завода Шпагина и проект восстановления историко-культурного комплекса на территории Усолья.

Предваряя доклады, губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что необходимо культурные события сделать более доступными и интересными для всех жителей края.

- Пространство, где каждый пермяк может найти то, что близко ему, мы с вами сможем сделать, только объединив усилия, - обратился он к членам совета. – Сегодня наша задача - сформировать новый импульс интересной жизни края, организовывать центры притяжения для людей. Необходимо, чтобы контент, который мы создаем, был доступен для жителей каждого поселка, каждого села. Надо развивать виртуальные концертные залы, чтобы донести мероприятия, которые мы проводим, до большей аудитории.

Отмечая Год театра

Год театра прикамские «храмы Мельпомены» отметили большим количеством премьер. Только за первое полугодие их состоялось 18. До конца года зрителей ожидают еще 27 премьерных спектаклей, которые пройдут в театрах и Перми, и городов края. В их числе опера «Теремок» в Пермском оперном, музыкальная сказка «Летучий корабль» в Театре-Театре, сказка «Остров сокровищ» в Чайковском театре драмы и комедии, «Бременские музыканты» в Березниковском драматическом театре.

Губернатор Максим Решетников отметил, что краевые власти оказывают материальную поддержку театрам.

- Культура развивается хорошо там, где развивается материально-техническая база, - сказал глава региона. - Мы действительно и дальше будем этим заниматься, будем решать накопившиеся вопросы. Первое время фокусируемся на краевых театрах, но надо помогать и муниципальным театрам, чтобы развивались коллективы, репертуары.

До конца года в Прикамье пройдет еще несколько театральных фестивалей, в том числе краевой фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса», который ежегодно определяет самые лучшие и интересные спектакли Пермского театра.

А два молодежных театральных коллектива - детская театральная студия «Балаганчик» из поселка Яйва и авторский театр Пермского политеха «17-я скрипка» - поборются за звание лучших на окружном фестивале «Театральное Приволжье». Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, а сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую.

- Сегодня говорили и о театральных событиях федерального масштаба¸ и о любительских театрах, но и те, и другие привлекают большое количество людей, - отметила директор пермского Дома народного творчества Татьяна Санникова. - Весной проводя фестиваль школьных театров, мы даже предположить не могли, что в нем примут участие 2 тысячи юных актеров и 198 коллективов. Это говорит о том, что разнообразная палитра событий объединяет и профессиональных актеров, и тех, кто занимается театром по зову сердца, по зову души.

Реставрация в Усолье

Пожалуй, по количеству памятников историко-культурного наследия на гектар территории первое место в Прикамье займет Усолье. Там находилась главная уральская резиденция Строгановых. Однако более полувека редкие памятники архитектуры находились в заброшенном состоянии.

- Из 49 исторических зданий музея-заповедника «Усолье Строгановское», , построенных в XVII–XIX веках, 44 находятся в аварийном состоянии, - рассказала руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольга Сафрошенко. – Сейчас здесь работают всего три музея: Палаты Строгановых, Дом Брагина, Усадьба Голицыных, но их посещаемость составляет от 20 до 25 тысяч человек в год.

Масштаб необходимых реставрационных работ трудно представить. Тем более, что кроме восстановления самих зданий необходимо создание всей инфраструктуры: дорог, сетей водоснабжения и электроснабжения. Но уже существует концепция поэтапного восстановления музейно-исторического комплекса. Причем, параллельно с проведением событийных мероприятий, привлекающих в Усолье туристов. Это «Строгановская миля», «Строгановская регата», Международный фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Звоны России», «Любимовский арт-пикник».

Губернатор Максим Решетников поручил краевому Министерству культуры изучить возможность подачи заявки на участие проекта по восстановлению Усолья в федеральной программе.

«Точка кипения» и «Ретро-гараж»

Заседание Совета по культуре не случайно проходило на Заводе Шпагина. Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский рассказал, как будет преобразована эта территория.

По словам министра, в здании цеха №4, который выходит фасадом на улицу Советская, уже осенью откроется пространство для молодежных проектов «Точка кипения», там же разместятся лекторий и кофейня. Цех №5, в котором уже проходили концерты Дягилевского фестиваля, будет предназначен для разнообразных массовых мероприятий. Рядом расположатся помещения для небольших негосударственных театров, краеведческого музея, «Ретро-гараж», а также двухэтажный фуд-молл, который будет объединять разные кухни мира.

В здание бывшего заводоуправления переедет театр «У Моста». Как сообщил Вячелсав Торчинский, по этому поводу уже прошли переговоры с художественным руководителем театра Сергеем Федотовым. Театр даже готов уже осенью показать в этом зале несколько своих спектаклей.

Но, разумеется, главным объектом преображенного Завода Шпагина станет Пермская художественная галерея. Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, уже завершается экспертиза проекта нового здания художественной галереи, и в ближайшее время будет объявлен конкурс на его строительство. По графику галерея должна переехать в новое здание в 2023 году.

- Пока же мы работаем над композиционной концепцией, - рассказала директор галереи Юлия Тавризян. - Решаем, как будем представлять наши коллекции внутри нового здания, как будем работать с посетителями, какая будет навигация. Сейчас экспозиция галерея занимает 600 квадратных метров, а в новом здании будет 4 тысячи квадратных метров. Мы сможем представить больше экспонатов, будут выставлены те коллекции, которые раньше не показывались посетителям. Но пока они требуют реставрации и экспозиционной подготовки.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что Завод Шпагина – это живой проект, который будет постоянно развиваться.

- При этом территория не будет закрываться на время ремонтов, все работы будут идти параллельно с мероприятиями, - сказал глава региона.