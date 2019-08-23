2019-08-22T20:45:18+03:00
Происшествия

«Ходила в отделение как на работу». Стало известно о судьбе полицейских, принимавших заявления от пермячки, которую позже убил сосед

Следователи сообщили, что уголовное дело о халатности было закрыто
Алена ОВЧИННИКОВА
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Марина не обжаловала отказные дела, а значит что соглашалась с таким решением. Фото: семейный архив.Марина не обжаловала отказные дела, а значит что соглашалась с таким решением. Фото: семейный архив.
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- Мы шок испытали, когда получили письмо, в котором говорилось, что в смерти моей сестры полицейские не виноваты, что они действовали в соответствии с законодательством, - говорит Татьяна, сестра зверски убитой 49-летней пермячки Марины Морозовой. – Мариночка в полицию как на работу ходила - жаловаться на соседа-изверга, но на ее обращения никакой реакции не было. В итоге сосед на куски ее изрезал.

Он волком на меня смотрит

Громкая трагедия произошла в Перми в мае 2018-го в высотке на улице Карпинского. Житель этого дома Виктор Меркушев подловил на лестничной площадке свою соседку Марину и забил ее до смерти.

- Конфликты у них начались в 2008 году, когда все поставили вторые двери, а мусоропровод оказался в том отсеке, где жила моя сестра, - вспоминает Татьяна. – Меркушеву ключа не дали и он позвонил Марине и начал кричать. Когда разобрались с ключом, сосед продолжал пакостить: выбрасывал мимо мусор, обрезал провода, поджигал двери, ломал замки или просто толкал со всей силы, когда проходил мимо в подъезде.

Однажды утром, когда Марина с мамой вышла из квартиры, сосед набросился на них с кулаками и избил так, что обе женщины оказались в больнице. По факту побоев тогда возбудили уголовное дело, драчуна осудили на 140 часов исправительных работ. Спустя два года история повторилась. На этот раз суд наказал его на 200 часов исправработ и присудил выплатить по 50 тысяч морального вреда обеим пострадавшим.

Марина уже всерьез начала подумывать о переезде, но сосед-изверг сам на несколько лет куда-то исчез. Правда, денег он им так и не выплатил.

- Какие деньги? Я вас убью и по стенке размажу, - издевался он незадолго до того, как съехать.

Виктор Меркушев отбывает наказание 17 лет колонии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Виктор Меркушев отбывает наказание 17 лет колонии.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оказалось, что дебошир поругался с женой и переехал жить к матери, а в январе 2018-го снова объявился на Карпинского.

- Я боюсь, он на меня волком смотрит, - жаловалась родным Марина.

И предчувствие не обмануло бедную женщину. 10 мая 2018 года Меркушев забил ее до смерти. Трагедия произошла в подъезде, когда женщина вместе с мамой вышла из лифта на пятом этаже и лицом к лицу столкнулась с ненавистным Меркушевым. У того в руках были нож и резиновая палка. Слово за слово начался конфликт, который перерос в жестокое убийство. Эксперты насчитали потом на теле женщины 12 ударов резиновым шлангом и 23 удара ножом.

Не обжаловала, значит, соглашалась

Изверга, расправившегося с соседкой, уже осудили. Экспертиза признала его вменяемым, поэтому наказание было вынесено по всей строгости закона – 17 лет. Когда журналисты «Комсомолки» писали об этой трагедии, выяснилось, что погибшая женщина 11 раз ходила жаловаться на соседа полицию, но полицейские отвечали ей, что угрозы никакой нет.

После публикации в газете, следователи СУ СКР возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников полиции. Но после расследования дело было закрыто.

- В ходе следствия выяснилось, что обращений в полицию от потерпевшей было не 11, а пять, в двух случаях были возбуждены уголовные дела, в трех случаях в возбуждении дел было отказано, - рассказали в следственном отделе по Индустриальному району СУ СКР по Пермскому краю. – Участковые действовали в рамках законодательства. В 2008 году после первого заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Суд вынес Меркушеву наказание – 140 часов исправительных работ. Когда женщина во второй раз написала заявление, что ее избили, соседа вновь осудили на 200 часов исправ.работ и назначили штраф 100 тысяч рублей морального вреда.

Третий раз женщина обратились в правоохранительные органы из-за того, что сосед не выплачивал ей моральный вред и повредил телевизионный кабель. По этому заявлению участковый проводил проверку. Так как свидетелей, что кабель обрезал именно Меркушев, не было, в возбуждении дела было отказано, а информацию о невыплате морального вреда участковый передал судебным приставам.

Еще дважды, когда Марина жаловалась, что сосед толкает ее и угрожает убийством. В возбуждении дел тоже было отказано, так как угрозы были словесные и никаких реальных действий Меркушев не предпринимал.

Все эти отказные дела утверждал начальник отдела участковых и проверяла прокуратура. А заявительница не обжаловала решения об отказе, а значит, соглашалась с этим. В итоге следователи не установили причинно-следственной связи между бездействием участковых и убийством Марины Морозовой и уголовное дело о «Халатности» полицейских было закрыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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