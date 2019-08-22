«70 лет прожили в чужих семьях». Продолжается суд о перепутанных в роддоме пермячках

22 августа в Ленинском суде Перми продолжился процесс о перепутанных в роддоме пермячках. История эта произошла 72 года назад в селе Перемское Добрянского района. Перепутанные девочки Людмила Абросимова и Вера Будина всю свою жизнь прожили в неродных семьях. Правда вскрылась спустя семь десятилетий, когда сестра одной из них, подозревая подмену, обратилась на передачу ДНК на канале НТВ.

Экспертиза, сделанная на ток-шоу, подтвердила: подмена была, правда, кто виновен в произошедшем, сейчас выяснить, увы, невозможно. Ни свете нет ни самих мам, ни акушерок, ни врачей, принимавших роды.

Зато обе семьи, которые прожили жизнь рядом с чужими людьми, подали иск в суд о возмещении морального вреда на рекордную сумму: 350 миллионов рублей. По 50 миллионов попросили сами перепутанные женщины Людмила и Вера, еще по 50 миллионов – пятеро их братьев и сестер.

На второе заседание в суд приехали Людмила Абросимова и ее кровный брат Федор Шилков. Он живет в Кирове и не смог приехать на первое слушание из-за работы.

- Я сильно переживал и расстраивался из-за этой подмены, - выступил на суде мужчина. – Я родился в Перми, в Киров уехал за своей неродной сестрой Верой. Сначала жил у нее, а потом, когда ее сын пришел из армии, мне пришлось начинать все с нуля. Я продал машину, гараж и купил себе комнату с подселением, где сейчас и живу. Не будь этой подмены, я спокойно жил бы в Перми и мог приходить к матери и брату на могилку. Свой иск на 50 миллионов рублей я полностью поддерживаю.

Первое заседание по делу о перепутанных в роддоме девочках закончилось тем, что судья попросила истцов сделать повторный анализ ДНК в экспертной лаборатории, поскольку суд не может доверять результатам тестирования, полученным на ток-шоу.

Процедура эта достаточно дорогостоящая, но обе семьи, не смотря на предстоящие затраты, не стали отказываться от намерения отсудить многомиллионную компенсацию. Тем более, что с оплатой услуг генетического центра им помог адвокат.

- Мы сделали заборы, но их результаты еще не готовы, поэтому мы просим отложить судебное заседание до момента, когда будет готово заключение экспертизы, - выступил адвокат Олег Платошкин.

Суд удовлетворил это ходатайство и перенес следующее слушание на конец сентября.

А ответчик - Минфин России и Федеральное Казначейство - попросил приложить к материалам дела письменный отзыв на пяти страницах, где обосновал и попросит суд отказать истцам в компенсации морального вреда в полном объеме.

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