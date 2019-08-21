2019-08-21T12:22:03+03:00
Общество

В краевом суде смягчили приговор экс-министру спорта Павлу Ляху

Он настаивал на своей полной невиновности
Андрей МАТЛИН
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Павел Лях нисколько не сожалеет, что подписал приемку стадиона "Динамо".Павел Лях нисколько не сожалеет, что подписал приемку стадиона "Динамо".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Я сожалею лишь об одном - о том, что нам не удалось построить десятки таких стадионов для массового занятия спортом, как «Динамо»! – заявил в своем последнем слове экс-министр спорта Павел Лях. – Там до сих пор занимается множество пермяков самого разного возраста.

В краевом суде рассматривали его апелляцию на решение Ленинского суда, приговорившего экс-министра в июне этого года к 3 годам условно и запретившего ему 3 года занимать государственные должности за превышение должностных полномочий.

Напомним: 2 ноября 2015 года Павел Лях, который тогда занимал министерское кресло, вышел на работу после поездки в Германию. Ему принесли пакет документов о приемке обновленного стадиона «Динамо», который он и подписал. Подрядчикам тогда выплатили 45 миллионов рублей. Реконструкцию этого спортивного объекта курировал министра Руслан Садченко, которого в июне приговорили к 4 годам условно.

Именно эта подпись и стоила Павлу Ляху судимости, которую он теперь хотел погасить, восстановив свое честное имя.

По версии следствия, реконструкция объекта обошлась подрядчикам на 23 миллиона дешевле, поскольку они сильно сэкономили на материалах и работах. Уже после увольнения Ляха минспорта подал иск в арбитражный суд, пытаясь отсудить эту сумму у подрядчиков, но этого сделать не удалось. Привлеченные арбитражем эксперты не нашли отличия реальной стоимости работ и материалов от сметной.

В краевой инстанции адвокаты предложили провести повторную строительно-техническую экспертизу в специализированном федеральном центре.

- Прежние эксперты, например, привлекались по договору с УФСБ, - заявили они. – То есть если бы заказчиков не устроили их выводы, они могли просто не заплатить экспертам за работу.

Пытались опровергнуть в краевом суде представители Павла Ляха и то, что экс-министр имел личную заинтересованность в приемке спортивного объекта.

- Его обвиняли в том, что, ставя подпись, он стремился улучшить показатели, желая продвижения по службе, - напомнили адвокаты. – Но к ноябрю 2015 года было освоено около миллиарда рублей, то есть более 94 процентов средств, выделенных на спортивные объекты в Прикамье. И дополнительные «доли процента» картину кардинально не меняли.

Выслушав все эти доводы, в краевом суде приняли компромиссное решение.

Основной срок в 3 года условно оставили без изменений. А вот трехгодичный запрет занимать госдолжности сократили до 2 лет 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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