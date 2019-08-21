«Ключи, костыли и боксы с вакциной». Что забывают пассажиры-растеряхи в пермских автобусах и трамваях

Наверняка каждый человек хотя бы однажды забывал свою вещь в городском транспорте. Как выяснилось, бесследно в автобусах и трамваях ничего не исчезает. Мы поинтересовались, что происходит с вещами пассажиров-растерях? Где и как долго они хранятся? И можно ли вернуть забытые в автобусе перчатки?

И дети, и взрослые, и пенсионеры

Чего только не оставляют пермяки в городском транспорте: паспорта, очки, ключи, телефоны, украшения...

Кто-то оставляет в транспорте украшения. Фото: департамент дорог и транспорта администрации Перми.

- Совсем недавно, например, пассажир трамвая забыл в салоне медицинский бокс с вакциной для тяжелобольного ребенка, - рассказала «КП» Алена Власова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта администрации города Перми. – Хозяин бокса нашелся быстро. Сотрудники депо связались с экипажем трамвая и договорились, как передать мужчине забытый препарат.

Осенью у водителей и кондукторов начинается сезон забытых зонтиков и мешков со сменной обувью, которые массово оставляют в транспорте школьники.

Много забытых зонтиков. Фото: департамент дорог и транспорта администрации Перми.

- Часто кондукторы находят разную детскую одежду: ехал, к примеру, ребенок на тренировку и забыл рюкзачок с формой, - объясняет Алена Власова. – Случается, что едут с похорон родственника и в подавленном настроении оставляют пакет документов вместе со свидетельством о смерти. А бывает, что пожилые люди умудряются забывать в автобусах и трамваях трости и даже костыли. И тогда остается лишь удивляться исцеляющему действию городского транспорта!

Все это ждет своих хозяев. Фото: департамент дорог и транспорта администрации Перми.

«Пока храним все»

Кто-то после поездки в магазин забывает полные пакеты с продуктами. И если пассажир обращается быстро, то у него есть все шансы вернуть себе скоропортящуюся пропажу.

Часто пассажиры оставляют сотовые телефоны. Если гаджет не заблокирован, то транспортники сами звонят по списку контактов и сообщают родным о том, где хозяина ждет забытый телефон.

В депо хранятся даже забытые лекарства. Фото: департамент дорог и транспорта администрации Перми.

Если в автобусе находят сумку или рюкзак, то водитель и кондуктор вызывают сотрудников полиции, чтобы те проверили содержимое - не взрывчатка ли там. Каждую забытую вещь до конца смены возят в салоне, а вечером ее сдают под опись в депо. Там она и хранится, пока не объявится хозяин. В депо заверили, что места у них пока хватает, поэтому сроки хранения забытых вещей не ограничены.

Часто свои вещи забывают дети. Фото: департамент дорог и транспорта администрации Перми.

Сейчас здесь стоит огромная коробка бесхозных ключей, с десяток зонтиков и кошельков, водительские удостоверения, кепки, куртки и даже лекарства. Так что если вы три года назад оставили в трамвае свой кошелек, есть шанс разыскать его.

В депо много забытой детской одежды. Фото: департамент дорог и транспорта администрации Перми.

Для доказательства того, что вещь ваша, лучше бы иметь билет с того рейса, когда вы оставили свое имущество. В нем указан маршрут, время и данные о кондукторе. Если билет бесследно утерян, то есть смысл написать заявление и предъявить доказательства того, что вещь действительно ваша. Это может быть фото, чек или что-то другое.

Здесь хранится целая коллекция очков. Фото: департамент дорог и транспорта администрации Перми.

Куда обращаться:

Трамвайное депо: (342) 227-94-92.

Автобусы: 2, 3, 11, 30, 36, 50, 60, 62 - по телефону (342) 281-35-13.

Если вещь забыли в салоне частного перевозчика, то нужно обращаться именно к ним. На билете пассажир может выяснить название перевозчика, а его контакты узнать на сайте МКУ «ГорТранс».