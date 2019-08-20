«Мы просто тонем». После сильного дождя Пермь затопило

- У меня машина встала, в этой реке она ехать не может, - говорит на видео подписчица Instagram chp_59. - Какой-то кошмар, мы же просто тонем!

В районе Балатовского леса. Фото из группы "Мой город - Пермь"

20 августа в Перми прошел ливень. Он, кажется, не прекращался около часа. После дождя многие улицы города оказались затоплены. На видео, которыми в соцсетях делятся пользователи, видно, что машины еле едут по улицам Петропавловская, Мира, по шоссе Космонавтов.

- Куплю резиновую лодку, - шутят водители. - У нас Пермь или Венеция? Если вы летом не идете к морю, то море пришло к вам.

Автомобили еле едут. Фото из группы "Мой город - Пермь"

Но многим совсем не до смеха. Из-за воды многие застряли в пробке, другие не могут ехать по воде, третьи уже очень долго ждут свой автобус.

- Я не знаю, как теперь добираться на машине домой, если дорога затоплена, - возмущается пермячка в соцсетях.

- Первый раз вижу, чтобы нас так залило, - пишет другая пермячка.

Гознак. Фото из группы "Мой город - Пермь"

Кстати, синоптики обещали, что большинство дождей пройдут в Пермском крае в начале и в середине августа, а вот последние дни лета должны быть теплыми и почти без осадков.