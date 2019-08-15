В Губахе завершается установка десяти модульных котельных

В Губахинском городском округе в рамках масштабной модернизации системы теплоснабжения в завершающую стадию вошли работы по запуску модульных котельных. «Губахинская энергетическая компания» планирует установить в городе 10 таких объектов. В настоящее время уже введены в эксплуатацию 6 котельных. Еще 4 объекта планируется запустить до начала отопительного сезона. Котельные обеспечивают жителей города теплом и горячей водой. Переход к распределительной генерации позволит улучшить качество услуг для жителей, а также повысить энергоэффективность системы теплоснабжения города.

Ранее основным источником тепла для Губахи служила Кизеловская ГРЭС. По причине высокого износа сетей и больших потерь ресурсов при генерации тепла работа ГРЭС была неэффективной.

Кроме того, в рамках краевой программы по качественному функционированию систем теплоснабжения Губахинский городской округ получил из краевого бюджета порядка 10 млн рублей на подготовку к отопительному сезону. На эти средства муниципалитет также проводит ремонт около 3 километров теплотрассы и оборудования для подачи тепла в поселке Углеуральский.

- Губаха планирует и дальше участвовать в краевой программе. Мы готовим заявки на софинансирование работ по проектированию и строительству пяти блочных котельных в поселке Широковский. Котельные обеспечат теплом 12 многоквартирных домов поселка и объекты социальной сферы. Переход к распределительной генерации позволит обеспечить жителей бесперебойным и качественным теплом», - сообщил Николай Лазейкин, глава Губахинского городского округа.

«В регионе ведётся последовательная работа по модернизации систем теплоснабжения. Уже в этом году в Осинском городском округе установят модульные котельные и переведут существующие котлы с угля на газ. В Барде и посёлке Финском модернизируют центральные котельные, которые сейчас фактически непригодны к эксплуатации. А в Лысьве, Чусовом и Кизеле разработают проектно-сметную документацию для модернизации существующих источников тепла и установки новых котельных», – сообщил Александр Шицын, и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края.

На ближайшие три года Правительство Пермского края запланировало 1,5 млрд рублей на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах. В течение 2019–2021 годов намечено построить порядка 40 блочных котельных и реконструировать 70 существующих. Результатом проведённых работ станет улучшение качества услуг по теплоснабжению для более чем 530 тыс. жителей региона. Мероприятия позволят существенно повысить эффективность теплоснабжения и вывести из убыточного состояния теплоснабжающие предприятия в проблемных территориях. Объём краевых субсидий на 2019 год составляет 500 млн рублей.