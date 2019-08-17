«Нечаянно наступила на гадюку». В пермском парке 14-летнюю школьницу укусила ядовитая змея

Каждое лето в больницы Пермского края обращаются 15-20 человек, укушенных змеями. Обычно это грибники, наткнувшиеся на гадюку в лесу. Но в последнее время ядовитые змеи стали появляться и в дачных кооперативах, и даже в городе.

- Пошла на даче яблоки собрать с яблони, как вдруг прямо из-под ног здоровая черная змея метнулась, - рассказала «Комсомолке» одна из жительниц Перми.

К счастью, ее встреча с гадюкой обошлась без серьезных последствий. А вот 14-летняя школьница из Перми пострадала от укуса ядовитой змеи прямо в городе.

В пятницу, 16 августа, девочка гуляла с компанией друзей в Балатовском парке. И около двух часов дня она, по предварительной информации, нечаянно наступила на змею, вылезшую погреться на солнышке. Потревоженная гадюка укусила школьницу.

Девочка наступила на змею в Балатовском парке. Фото: gorodperm.ru

Друзья вызвали «скорую», и девочку срочно госпитализировали в краевую детскую больницу.

- Ребенок находится в отделении педиатрии, - сообщили нам в медучреждении. – Врачи провели весь комплекс необходимых мер. Состояние девочки средней тяжести. Угрозы жизни нет.

Нашествие змей этим летом пермские биологи объясняют холодной и дождливой погодой.

Нашествие гадюк в Перми: чем грозят укусы ядовитых змей 00:00 00:00

- Они выползают из укрытий на тротуары и асфальтированные дороги погреться, - рассказал заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных Пермского университета Михаил Бакланов.

Что делать, если вас укусила змея. Врачи советуют срочно вызывать «скорую помощь». А до ее приезда ни в коем случае не перетягивать укушенную конечность жгутом. Яд застоится в одном месте, и будет только хуже. Совет высасывать яд из ранки также из разряда бесполезных - зуб гадюки длинный, как шило, и яд проникает очень глубоко.

- Вакцина от укуса гадюки помогает, если обратиться за медпомощью в течение суток, - рассказал «Комсомолке» пермский токсиколог Владимир Фадеев. – Затем укушенному вводятся противоаллергенные, гормональные препараты. Период выздоровления может длиться от нескольких дней до месяца.