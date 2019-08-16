Пермяк, который из-за трудоголизма получил амнезию, снова пропал

В Перми пропал 35-летний Артем Воробьев. Об этом мужчине «Комсомолка» уже писала два года назад. Нефтяник из Добрянки и отец двоих детей после работы зашел вечером в магазин и бесследно исчез. Нашли его спустя два месяца.

130 километров в никуда

В момент своего первого исчезновения мужчина потерял память. Вот как два года назад Артем описал нам то, что с ним происходило:

- Помню, хотел купить хлеба, а дальше - словно пелена. Потом вспоминаю себя идущим по лесу вдоль железной дороги. Куда и зачем иду - не понимал. Было холодно, сыро и очень хотелось есть. Вспоминаю, что я ночевал под елками и в избушках для охотников. Там же находил какие-то продукты.

В скитаниях по лесу Артем провел две с лишним недели. Промерзшего и голодного мужчину нашли полицейские из Березников, за это время он прошел пешком 130 километров. Ни имени, ни адреса своего мужчина назвать не мог. Неизвестного положили в больницу. Там он провел почти два месяца.

А в Добрянке в это время его с ног сбилась, пытаясь разыскать, жена. Она не только написала заявление в полицию и пролила море слез, но и сама прошла сотни километров по лесам, полям и болотам. Когда первая волна поисковых мероприятий с участием волонтеров и неравнодушных людей схлынула, женщина не переставала верить, что Артем жив и продолжала по выходным ходить и ездить по Добрянскому району. Искала его как сама, так вместе со своими друзьями и знакомыми. И вера женщины в лучшее была вознаграждена!

Развелся, переехал и поменял работу

Через два месяца на ее телефоне раздался звонок. До боли знакомый мужской голос робко спросил: «Это ты?»

Телефон жены Артем вспомнил, когда играл в палате с мужиками в карты. Играя в очко и запоминая цифры, знакомый номер телефона сам высветился у него в голове. Женщина бросила все, помчалась в другой город и привезла мужа домой.

Вскоре он вспомнил все: друзей, знакомых, коллег, даты дней рождений и свадьбы. Врачи обследовали потерявшего память мужчину и сделали вывод, что такое случается, когда много работаешь и долго не ездишь в отпуск. До своего первого приступа амнезии Артем не отдыхал 10 лет.

Второй раз мужчина пропал три недели назад, 26 июля. За два года, прошедшие с момента восстановления памяти, в его жизни произошло немало изменений. Он поменял работу, развелся с женой и переехал в Пермь.

- Конечно, я тоже переживаю, - сообщила нам его бывшая супруга. – После его возвращения тогда мы прожили с ним две недели, и он ушел от нас. Я очень переживала, поймите. Но за эти два года мы стали жить каждый своей жизнью. Общались лишь раз в месяц по вопросу алиментов.

- Артем Воробьев ушел из квартиры на улице Докучаева, 24 в Дзержинском районе почти три недели назад, - сообщили координаторы поискового отряда «Лиза Алерт» Пермь. - Он жил один. Все документы у него остались дома. Родственники написали заявление в полицию о розыске. Сейчас полицейские ведут поисковые мероприятия и просматривают камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с его домом. А мы, волонтеры, ведем информационный поиск, при необходимости готовы выполнять активный поиск на местности. Если вы увидели изображенного на фото мужчину, помогите нам разыскать его, позвонив по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

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