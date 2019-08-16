2019-08-16T11:57:00+03:00
Общество

«Кукуруза и Репа». В ЗАГСе рассказали об интересных фамилиях пермяков

Кроме этого, в нашем крае живут Золушки и Русалки
Екатерина ГАСПЕР
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В паспортах пермяков встречаются редкие и необычные имена и фамилииВ паспортах пермяков встречаются редкие и необычные имена и фамилииФото: Василий Вахрин
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Пришла пора сбора урожая. Но на грядках в это дождливое и холодное лето не густо. В пермском управлении ЗАГС решили не отчаиваться и посмотрели, какие «овощные» и «фруктовые» фамилии носят жители Пермского края.

Самая распространенная «овощная» фамилия – Горох. Она записана в паспорте 24 человек. Достаточно популярна фамилия Кукуруза, в Прикамье с такой фамилией живет 21 человек. Людей по фамилии Перец – 18, Свекла и Капуста – по 12, Лук – 10. Также встречаются фамилии Репа, Редька, Тыква, Боб, Дыня и Чеснок.

Среди «фруктовых» фамилий наиболее распространена Слива – таковых 22. Есть также Груша, Вишня, Виноград, Орех и Гранат.

Эти фамилии носят как мужчины, так и женщины.

Необычные фамилии и имена для Прикамья не редкость. В ЗАГСе вспоминают, как еле отговорили одного папу записать в документах своей новорожденной дочери имя Звезда. Тогда вместе с отчеством получилось бы сочетание Звезда Ивановна. Вместо этого он остановился на более простом имени – Света.

Тем не менее три девочки в крае носят имя Звезда. Есть также люди с именами Ангел, Россия, Русалка и Золушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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