2019-08-16T11:53:22+03:00
Дом. Семья

«Виляет хвостиком как пес». Мини-пиг, который жил в приюте для собак, превратился в 17-килограммового «свина»

Сейчас Ганик из Перми переехал в конный клуб
Елена КОНОВА
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Ганик и его подруга из приюта СнежкаГаник и его подруга из приюта СнежкаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Ой, как же он вырос! - удивляются пермяки.

В марте мы писали про бездомного мини-пига по имени Ганик. Его хозяйка переехала, а питомца с собой брать не захотела. Тогда Ганика забрали в приют для собак. Он жил в большой клетке, к которой с интересом подходили другие обитатели приюта.

- Особенно с ним подружилась маленькая собачка Снежа, - рассказывали нам в приюте. - У нее парализованные задние лапки, но она не потеряла жизнелюбия.

В приюте Ганик научился вилять хвостиком, глядя на друзей-собак, а также подставлял пузо, чтобы его почесали.

Тут вес Ганика еще не превышает 2,5 кг Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тут вес Ганика еще не превышает 2,5 кгФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы ищем для него ответственных хозяев, которые поймут, что он будет еще расти, - говорили в приюте.

Но, видимо, никто не отважился забрать в квартиру мини-пига. И, наверно, это правильно - ведь сейчас Ганик вырос в 17-килограммового «свина». Но при этом не забыл про свои «привычки» - он виляет хвостиком как собака, когда чему-то радуется.

- Сейчас Ганик живет в конном клубе, - рассказал Семен Филипповский, руководитель приюта. - Там много места для него.

Ганик был рад привезенным подаркам - бананам и яблокам. Фото предоставил Семен Филипповский

Ганик был рад привезенным подаркам - бананам и яблокам. Фото предоставил Семен Филипповский

Недавно Семен навещал Ганика вместе с его подругой Снежкой. Они даже поиграли вместе, несмотря на огромную разницу в размерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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