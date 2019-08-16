В выходные в Пермский край придет долгожданное потепление

Перед предстоящими выходными пермские синоптики рассказали о характере погоды на пятницу, субботу и воскресенье.

- В ближайшие дни пермяков ждет пасмурная погода с прояснениями, - рассказал «КП» руководитель Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов. - В пятницу, 16 августа, сохранится облачная погода, прояснения будут, но их будет немного. Температурный фон будет комфортный: ночью +10…+15, днем +19…+24 градуса.

Утром в пятницу местами будет отмечаться туман и несильный ветер. За счет того, что солнца сейчас мало и высокая влажность, будет ощущаться несколько прохладней, чем есть на самом деле.

В пятницу осадки пройдут лишь местами, к вечеру возможны грозы, в том числе они могут пройти и в Перми.

В выходные 17 и 18 августа температурный фон существенно не изменится. По ночам температура будет опускаться до + 12…+18 градусов. Днем подниматься до +18…+25 градусов. Будет переменная облачность, местами возможны локальные кратковременные дожди.

В целом погода будет соответствовать норме для данного времени года. Температура воздуха будет даже чуть выше нормы, так как ночи будут достаточно теплые. Обычно во второй половине августа ночи уже более прохладные.

По заверениям синоптиков в начале следующей недели резких изменений погоды и перепадов температур не ожидается. Ни мощных арктических вторжений, ни резкого потепления в Пермском крае не будет.