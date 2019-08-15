«Я борюсь за жизнь сына уже пять лет». Мама болеющего раком мальчика просит о помощи

11-летний Никита Комиссаров больше всего любит читать. Он даже записан в две библиотеки. Больше всего Никите нравятся приключенческие книги. Один из любимых героев – Чиполлино. Может быть, потому что он веселый и отважный.

Сам Никита тоже очень отважный – мальчик уже пять лет борется с тяжелой болезнью.

- Никита заболел в октябре 2014 года, - печально вспоминает его мама, Ирина. – Только пошел в школу, как начались сильные головные боли и рвота. Легли в больницу на обследование, и МРТ показала, что у сына опухоль головного мозга.

Никиту отправили на операцию в Москву, в центр нейрохирургии имени Бурденко, где ему удалили опухоль. Потом было долгое и сложное лечение – лучевая и химиотерапия.

Мальчику стало легче и вроде бы болезнь начала отступать, Но через год начались боли в спине – обнаружились метастазы в спинном мозге. Потребовалась пересадка костного мозга. И вновь восстанавливающее лечение.

- Мы жили от одного переливания крови до другого, - говорит Ирина. – Все это время нас вела московский профессор, она назначила препараты, благодаря которым Никите становится лучше. Но в России их очень сложно достать, и стоят они очень дорого. Нам помогают знакомые, привозят их из-за рубежа. Но одна упаковка «Талидомида» - 28 таблеток - стоит 440 евро. А Никите необходимо две такие упаковки в месяц.

Ирина сейчас воспитывает Никиту одна. В одиночку пять лет борется за жизнь сына. Его отец давно ушел из семьи и сыну не помогает. Благотворительный фонд «Берегиня» с помощью неравнодушных пермяков собрал деньги на полугодовой курс лечения Никиты.

- Но пришла пора начинать новый курс, - рассказали в фонде. - Лечение должно идти беспрерывно. На каждый курс требуется собрать 224 тысячи рублей. Сейчас нам нужно собрать на два курса 448 тысяч.

Дорогие читатели, если вы хотите поддержать Никиту, рассказываем, как это можно сделать.

Помочь Никите и его маме можно, переведя деньги одним из способов:

- через платежную систему на сайте фонда «Берегиня», нажав на кнопку «Пожертвовать онлайн»

- отправив на короткий номер 3434 SMS c текстом: Берегиня(пробел)сумма. Например: Берегиня 300

- с помощью СбербанкОнлайн или в любом отделении Сбербанка: