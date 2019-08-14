«Врачи говорили, что из больницы он не выйдет». Пермяки устроили ярмарку в помощь своему другу

- Я ни за что не отдам Диму в хоспис, это предательство, - говорит Ирина Гимадеева, жена онкобольного пермяка, о котором «КП» писала месяц назад. - Все, что делают там, я делаю дома, даже больше. Того ухода, который даю ему я, там точно не будет.

История онкобольного пермяка Дмитрия Гимадеева тронула сотни неравнодушных пермяков. Этой весной, напомним, мужчина лег на плановую операцию, но врачи обнаружили у него неоперабельный рак кишечника с метастазами.

Несмотря на страшный диагноз, мужчина продолжает бороться за каждый прожитый день и час жизни. Он сам хочет поднять на ноги своего восьмилетнего сына. Вместе с ним борется за каждый прожитый день его любимая жена Ирина. Они ведут блог в интернете, где рассказывают о лечении смертельного заболевания.

- Люди относятся к нашей беде по-разному: кто-то ни Бога, ни черта не боится и шлет мне в личку фото гробов, мол, выбирай, какой тебе больше нравится, кто-то присылает по ночам агрессивные сообщения, со словами, чтоб мы все сдохли, - объясняет Ирина. – Людям не дают покоя деньги и сборы, они спрашивают, зачем все это, если смысла нет. И я морально выгораю от этого. Но, к счастью, есть и другие люди. Те, кто очень помогает нам.

Девушка по имени Анна утроила в интернете ярмарку, где любой желающий может выложить вещи на продажу, а полученные от этого деньги перевести на счет семьи Дмитрия.

И подписчики группы таким образом стали продавать вещи: кто-то сумки и детские комбинезоны, кто-то бытовую технику, кто-то опубликовал, что сделает бесплатно пять маникюров, а деньги переведет семье, кто-то вяжет мочалки и тоже продает их.

- Люди понимают, что работать я сейчас не могу, а жить и вытаскивать Диму надо, - объясняет Ирина. – Я пыталась работать, мыла по ночам полы, но за пять часов получала 300 рублей. А сердце разрывалось, что Дима в это время один и ему может понадобиться моя помощь. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, я многое продала из дома. Сейчас сына в школу надо собрать, коммуналку платить, лекарства Диме покупать, и главное питание. Химия его подкосила. Он не ест ничего, и единственный источник пищи это Кабивен, упаковка которого стоит в аптеке 11 тысяч рублей.

На днях с Ириной связался пермяк, который пожелал остаться инкогнито. Он купил Дмитрию необходимые лекарства и капельницы.

- Дима сейчас в полном сознании, он все понимает, его мозг никак не изменился, - говорит Ирина. - Все тот же Дима, только почти не говорит и весом 50 килограммов стал. Слез у меня почти нет, все выплакала, но когда я с Димой в комнате, я улыбаюсь и стараюсь шутить. С ним я другая. Врачи ничего нам не говорят, да и для них мы просто рабочий материал, а для меня Дима - это любимый человек.

ВАЖНО

Как помочь Дмитрию?

Дорогие читатели, если вы можете помочь - сделайте перевод на карту, привязанную к номеру телефона 8-950-472-76-09. Она оформлена на Дмитрия Фаритовича Г.

Номер карты Сбербанка 5469 4900 1069 9714.

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