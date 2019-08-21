«Т Плюс» открывает «единое окно» для обслуживания застройщиков

ПАО «Т Плюс» открыло в Перми первый офис обслуживания клиентов-юридических лиц, занимающихся строительством зданий и сооружений. Здесь в режиме «единого окна» застройщики могут оперативно пройти все процедуры подключения новых объектов к тепловым сетям. Это первый подобный проект в периметре «Т Плюс».

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Преимущество такого формата работы с клиентами - сокращение сроков рассмотрения заявок и едином формате взаимодействия. Ранее заявителям необходимо было провести несколько встреч с профильными специалистами ресурсоснабжающей организации. Теперь же достаточно всего двух визитов — для подачи документов и получения договора.

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Открытие таких офисов стало одним из элементов кампании по повышению клиентоориентированности «Т Плюс» в рамках новой политики подключений. Она предусматривает работу с застройщиками как стратегическими партнерами. Для этого в компании сокращают сроки рассмотрения заявок и реализации проектов присоединения, упрощают процедуры подключения новых объектов. Во взаимодействие с ключевыми клиентами включаются сотрудники на всех уровнях от генерального директора до рядового специалиста. Создание «единого окна» для застройщиков станет общей практикой для всех филиалов «Т Плюс»