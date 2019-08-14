«Избивали и заставляли собирать мусор». Пермяк попал в рабство в Москве

- Меня заставляли копать землю и таскать мусор. А начинаешь зубы показывать – получишь битой по почкам, - 46-летний пермяк, крупный широкоплечий мужчина, после 10 дней, проведенных в рабстве в Москве, залечивает переломы в пермской больнице.

Хотел подзаработать, а попал в рабство

Все «прелести» рабского труда испытал житель Перми Сергей В. (имя изменено), когда решил немного подзаработать перед возвращением домой. В конце июля мужчина приехал в Москву из Тульской области. Дальше - билет на поезд и домой к супруге, в Пермь. Но все пошло не по плану.

- Я возвращался с вахты. С автовокзала поехал на Ярославский вокзал. Подхожу к кассе - билетов нет. Стал ждать, может, кто-то скинет. Всю ночь на вокзале просидел, проверял, так никто билет и не сдал, - вспоминает события рокового дня Сергей. - Потом смотрю, два молодых парня по вокзалу ходят и работу предлагают. К бомжам подходили, да к приезжим. Я тоже решил подзаработать, раз поезда нет. Подошел к ним, сказал, что хочу работать. Могу делать, все что угодно.

«Только на месте я понял, куда попал»

Сергей крупный сильный мужчина - настоящий работяга. Вербовщики пообещали ему непыльную работенку за 1600 рублей в день. Всего полчаса пути, и его доставили, как позже выяснилось, в работный дом.

- Приехали в коттеджный поселок, там дом небольшой. Только на месте я узнал, куда я попал. Там таких же, как я еще человек 50-60. Ну, язык-то у меня есть. Стал спрашивать, что да как. Мужики сказали, что это работный дом. «Ну, ладно, думаю, поработаю».

По словам Сергея, условия для «рабов» были сносными. Три раза в день кормили, выдавали постельное белье и сигареты.

- Хочешь стираться - стирайся, хочешь мыться - мойся. Душ, ванная - пожалуйста. Телефоном пользоваться разрешать. Я позвонил жене, сказал, что работаю, - говорит Сергей. - Я приезжал, мылся, спать. Утром завтракал и на работу. Перед сном была разнарядка - людей делили по отрядам и распределяли на работы: кого мусор убирать, кого землю копать.

Пострадавший мужчина хочет, чтобы его "начальники" понесли наказаниеФото: Алексей БУЛАТОВ

Обещали деньги и документы, но кормили «завтраками»

Пообщавшись с «коллегами», пермяк выяснил, что некоторые там живут не первый год. Многие - без документов.

- Хозяева искали тех, кому нечего терять. Подходили к бомжам и приезжим. Обещали им еду, деньги за работу, ну и документы. Все только обещания. Мужики там по году, по два сидят и ничего не получают. Деньги платят иногда, чтобы не рыпались. А начнешь возмущаться – бьют битой.

Некоторые из рабов пытались бежать, но их быстро находили и возвращали обратно. Сергей рассказывает, что только при нем за 10 дней сбежали четверо.

Десять дней Сергей ждал, что ему заплатят за работу, но денег все не было. А когда попытался выяснить, в чем дело, вместо цивилизованного разговора получил удары битой.

- Я стал зубы скалить. Подошел к одному, сказал, что и работа не та, какую обещали, и денег нет, - говорит Сергей. - Он на меня заорал: «Ты чего, в отмашку идешь?!». И с кулаками набросился. Силой помериться со мной захотел. Но не получилось.

Это было только начало. Избитый Сергеем мужчина убежал за подмогой. Вернулся с пятью друзьями. У каждого в руке было по бите.

- И давай они метелить меня. Дрались достаточно долго. Я старался отбиваться. Сколько было сил.

Но вскоре Сергей потерял сознание.

Сергей не рассчитывает на помощь полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

«Скорую» вызвал только в Перми

Очнулся он на станции «Ромашково», около железнодорожных путей. Как попал туда – не знает.

В тот момент единственным желанием пермяка было добраться до дома. Он встал и весь в синяках, с переломом руки отправился в Москву. Первые несколько дней Сергей провел у знакомого. Отлежался, набрался сил, но ни в «скорую», ни в полицию не позвонил.

- Оклемался немного, позвонил супруге, она деньги перевела, я приехал на вокзал и все-таки купил билет на верхнюю боковушку до дома. И до Перми проспал, - вспоминает Сергей.

Супруга Сергея, увидев мужа, проревела всю ночь. Наутро вызвала «скорую». Врачи увезли его в больницу. И, как положено, сообщили об избитом мужчине в полицию. Сейчас Сергей лежит в больнице с синяками и переломами.

Впрочем, сам Сергей на помощь полиции не рассчитывает.

- Я сам этих найду, - уверяет он.