«Вы можете подарить ей дыхание». Алисе Петуниной нужна помощь пермяков

Об Алисе Петуниной пермская «Комсомолка» писала много раз. Беда в семье девочки случилась десять лет назад, когда Алисе было всего три годика. В тот день папа вез дочку в детский сад. Их автомобиль столкнулся с Газелью, водитель которой уснул за рулем. Удар был такой силы, что ремни детского кресла, в котором сидела Алиса, оторвались от креплений. До приезда скорой папе пришлось самостоятельно реанимировать дочь.

В страшной аварии девочка получила черепно-мозговую травму с нарушением дыхания и функций опорно-двигательного аппарата. Более трех лет она провела в больничной палате. Алиса не могла дышать и находилась на аппарате ИВЛ. Родители обращались в реабилитационные центры Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Израиля и Германии, но почти везде получали отказы.

И тогда Алиса стала выкарабкиваться сама. За 1000 дней упорных тренировок она научилась самостоятельно дышать по восемь часов в сутки, держать и поворачивать голову, шевелить плечами. После этого она смогла покинуть больничную палату.

На протяжении 10 лет семье, в которую пришла страшная беда, помогали тысячи пермяков. Они собрали девять миллионов рублей на дорогостоящее лечение и помогли купить для Алисы собственный аппарат ИВЛ.

И вот уже несколько лет Алиса Петунина живет дома вместе со своими с родителями и младшим братом. Она учится в школе, с удовольствием изучает биологию, математику и английский. А еще обожает читать книги, вышивать, петь, рисовать и слушать музыку.

- На 10-летие чудес Алисе нужен жизненно важный подарок - откашливатель, - объяснили в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». - Это дорогостоящий медицинский прибор, который не предоставляется за счет бюджета, но должен уберечь здоровье Алисы в осенний период. Откашливатель помогает ребенку дышать и не дает простуде превратиться в пневмонию. Стоимость необходимого для Алисы откашливателя и расходных материалов к нему почти полмиллиона — 487 тысяч. Такая сумма непосильна для одной семьи, но посильна для пермяков, способных на чудеса.

Подарить дыхание Алисе Петуниной можно здесь.