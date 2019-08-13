«Готовилась пойти в 1 класс». Начался суд над 34-летним пермяком, убившим 6-летнюю падчерицу

Трагедия случилась в конце прошлого лета в одной из квартир общежития Кировского района. 28-летняя Анна, мама двух девочек, ушла на работу, оставив детей с новым приятелем.

- Аня со старшей дочерью Ирой переехали в Пермь из Березников несколько лет назад, - вспоминала тогда ее родственница. - Отец Ирины им не помогал, а позже в жизни Ани появился Юрий. Он заботился об Ире как о родной дочери. А когда на свет появилась Даша, он еще больше обрадовался. Но Анне не хватало денег, и она рассталась с Юрием.

- Пять лет мы с ней прожили, как я считал, душа в душу, - рассказал «Комсомолке» Юрий. – Но потом, когда от рака умерла ее мать, Анна пустилась в загулы. Вечером под новый 2018 год мы ее ждали дома с дочками и друзьями, чтобы отметить праздник. Но она не появилась. Десять дней ее не было, а потом она заявилась и объявила, что съезжает от меня. Это после в материалах следствия я вычитал, что она с год уже как мне изменяла, я-то ей доверял. И где она только нашла этого сварщика-наркомана! В общем, она переехала в то самое общежитие.

На заседании в краевом суде воспитательницы детсадика рассказывали: за маленькой Дашей приходил всегда Юрий, а у мамы девочки они даже не знали имя. В январе 2018-го Юрий им сказал, что больше не живет с Аней.

Юрий подал к обвиняемому иск на 5 миллионов рублей.Фото: Василий Вахрин

А в марте девочка сломала ножку. Ее мама сказала, что та упала с двухъярусной кроватки. По сути дела, в садике ее больше не видели. В апреле, когда девочку выписали из больницы, педагоги съездили к ней домой, проведали, зачем-то осмотрели ту самую кроватку.

Мать убитой девочки сидела в зале суда в подавленном состоянии.Фото: Василий Вахрин

- На лето мы с моей мамой забрали Дашу к себе, - рассказывает Юрий. – Свозили ее на курорт в Соль-Елец. А в конце августа передали ее Анне, чтобы та отвела ее на выпускной в детсадик, а 1 сентября – в школу. Дочка так мечтала, что станет школьницей! В садике с удовольствием посещала кружок робототехники, любила рисовать, причем, краски выбирала всегда поярче.

Но в школу Даша так и не пошла. 31 августа 2018 года ее не стало.

Даша готовилась пойти в 1 класс. Фото из соцсетей

Врачи «скорой», которые приехали по экстренному вызову, увидели страшную картину: на полу возле матраса лежало бездыханное тело девочки. Врачей вызвала мать отчима, которая зашла проведать сына. Рядом в этой же комнате билась в истерике 9-летняя сестренка убитой. Все произошло на ее глазах.

- Он сказал, что наказал девочку, за что, не помнит, а она почему-то перестала двигаться, - рассказали следователям медики.

На полу и на стенах квартиры повсюду была кровь. На теле убитой девочки эксперты затем насчитают 32 раны. Избитой оказалась и ее сестра, Ирина. Причем, как установили эксперты, ее избивали несколько дней подряд.

На суде прокурор зачитала СМС-сообщение, которое накануне отправила Анна своему сожителю.

«Я тебя люблю, но нам нужно расстаться, - писала она. – Пусть будет больно мне, а не моим дочерям!»

На суде обнародовали страшную подробность: следователи изъяли настенный календарь, в котором детской рукой были сделаны пометки и записи. «Я не хочу больше жить, меня больше нет! Мама, где ты?» - написано на одной странице. Многие даты в календаре обведены и закрашены карандашом. Следователи предполагают, что так старшая девочка помечала дни, когда над ней с сестрой совершали насилие.

И еще деталь: на подоконнике следователи увидели цветочные горшки с землей. А в душевой валялись вырванные с корнем растения конопли, видимо, кто-то пытался их уничтожить, да не успел.

Судебный процесс продолжается. Обвиняемого судят по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.