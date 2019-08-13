2019-08-13T13:15:27+03:00
Дом. Семья

«Активная Пумба и трусишка Тимон»: в пермском зоопарке появились маленькие кабанята

Сотрудники зоопарка показали, как гуляют малыши [видео]
Екатерина ГАСПЕР
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Кабанята гуляют. Скриншот из видео в группе Пермского зоопаркаКабанята гуляют. Скриншот из видео в группе Пермского зоопарка
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В Пермский зоопарк привезли 5-месячных кабанят Тимона и Пумбу. Их доставили из частного хозяйства еще 1 августа. Пока в специальном вольере для кабанов идет ремонт, и они живут в карантинном вольере по соседству с пони. Как только ремонтные работы закончатся, малышей переместят на постоянное место жительства в копытный ряд, где все желающие смогут их увидеть.

В зоопарке рассказали, что сначала Тимон и Пумба всего боялись и старались спрятаться в укромное место. Сейчас они уже освоились, но продолжают немного сторониться сотрудников зоопарка и относятся к ним с осторожностью.

Кабанята играются в зоопарке Перми.

- Девочка Пумба более активна, уже подходит близко и даже стала брать из рук сотрудников еду, а вот Тимон трусишка и предпочитает прятаться за спиной у подруги, - поделились в зоопарке.

Осмотрительность кабанят заметна на видео. Во время прогулки в вольере они с аппетитом жуют траву, но постоянно принюхиваются и вздрагивают от громких звуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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