2019-08-13T09:35:31+03:00
Общество

«Остановка им. Реальных пацанов». Пермские железнодорожники предложили дать имена безымянным полустанкам

Предложения от жителей Прикамья они ждут до 1 сентября
Андрей МАТЛИН
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Предложения с названиями остановок будут принимать на странице ВК "Пермская электричка". Фото: ППК.Предложения с названиями остановок будут принимать на странице ВК "Пермская электричка". Фото: ППК.
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В стране тысячи железнодорожных полустанков называются так: «Такой-то километр». Вместо слов в их названиях - безликие цифры.

Тысячи остановок поездов имеют в качестве названия безликие цифры. Фото: страница в Instagram "Полустанок".

Тысячи остановок поездов имеют в качестве названия безликие цифры. Фото: страница в Instagram "Полустанок".

- Это создает трудности для пассажиров, - объясняют в Пермской пригородной компании. - А, кроме того, складывается впечатление, что у нас в стране нечего и некого увековечить.

Пермские железнодорожники решили обратиться в ОАО «РЖД» с просьбой переименовать цифровые названия железнодорожных остановок в словесные.

- Мы уверены, что нам пойдут навстречу, - говорят они. – Более того, рассчитываем, что мы окажемся первопроходцами, и нашу инициативу подхватят в других регионах. Ведь только в Пермском крае таких станций - 51 из 278. А в России их – тысячи.

Это на какой остановке я сошла? Фото: страница в Instagram "Полустанок".

Это на какой остановке я сошла? Фото: страница в Instagram "Полустанок".

До 1 сентября предложения жителей края о том, какие имена можно было бы присвоить тем или иным полустанкам, будут принимать на странице Пермской пригородной компании ВКонтакте «Пермская электричка» vk.com/ppk_perm.

- Достаточно будет отправить сообщение, - объясняют в ППК. – Можно будет прислать в компанию и коллективное обращение. Затем самые интересные предложения мы вынесем на голосование. После этого направим нашу просьбу в РЖД.

Какими могут быть варианты названий?

Теоретически, какие угодно. Можно даже предложить в качестве такового имя любимой девушки. Или кумира шоу-бизнеса.

Согласитесь, так и просится какое-нибудь название из сказки. Фото: страница в Instagram "Полустанок".

Согласитесь, так и просится какое-нибудь название из сказки. Фото: страница в Instagram "Полустанок".

- Не хотелось бы называть все остановки по названию близлежащих населенных пунктов, - объясняют в компании. – Можно было бы увековечить, например, людей, известных в Пермском крае, биография которых так или иначе связана с теми или иными железнодорожными направлениями. Или же – литературных героев.

А в самом деле, почему бы в Прикамье не появиться, допустим, станции имени Ивана Семенова?

- Мне, например, как жителю Перми и журналисту нравится идея сделать что-то по аналогии с зелеными маршрутами в городе, - говорит пресс-секретарь ППК Василий Кучумов. - Например, остановки в районе Березников можно было бы назвать по именам героев романа Бориса Пастернака, который бывал во Всеволодо-Вильве. А полустанкам в направлении Дивьи присвоить названия в честь персонажей романа Алексея Иванова «Учитель глобус пропил». Но это только мое предложение. А какие будут у вас?

Ну, и какая это остановка? Фото: страница в Instagram "Полустанок".

Ну, и какая это остановка? Фото: страница в Instagram "Полустанок".

Разумеется, процесс переименования станций не быстрый. Ведь сведения нужно будет внести о все железнодорожные реестры, поменять таблички. Но в Пермской пригородной компании рассчитывают, что успеют справиться с этой задачей, как минимум, до 300-летия Перми. То есть до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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