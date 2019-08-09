2019-08-09T11:02:10+03:00
Недвижимость

В Прикамье модернизируют системы теплоснабжения

В ходе подготовки к отопительному сезону в Нытве заменят 30 километров ветхих сетей и отремонтируют котельную в поселке
Ксения ОГАРЕВА
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На модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах будет выделено 1,5 миллиарда рублей.На модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах будет выделено 1,5 миллиарда рублей.
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В Нытвенском городском округе в рамках подготовки к отопительному сезону администрация ведет работы по замене теплотрасс. До начала отопительного периода планируется заменить порядка 30 километров ветхих тепловых сетей в самой Нытве и в поселке Новоильинский. В настоящее время выполнена замена 19 километров сетей. Все работы планируется завершить до 15 сентября.

В 2019 году муниципалитет получил 4,3 миллиона рублей из краевого бюджета на подготовку к отопительному сезону. На эти средства муниципалитет выполнит ремонт котельной и ремонт изоляции теплотрасс в поселке Новоильинский. Средства выделены в рамках краевой программы по качественному функционированию систем теплоснабжения.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, направление средств на подготовку к отопительному сезону является экстренной мерой. Основная задача краевой программы – качественное улучшение систем теплоснабжения в регионе. Глава региона призвал муниципалитеты активно заявляться на участие в региональной программе.

На сегодняшний день Нытвенский городской округ направил заявки в министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края на получение в 2020 году около 21 миллиона рублей из краевого бюджета. Деньги планируется направить на разработку пяти проектов по модернизации системы теплоснабжения в городе Нытва, разработку проекта модульной котельной в поселке Новоильинский, а также строительство второй модульной котельной в том же поселке. Реализация проектов позволит обеспечить качественным теплом около 23 тысяч жителей города Нытва и поселка Новоильинский.

- В регионе ведется последовательная работа по модернизации систем теплоснабжения. Уже в этом году в Осинском городском округе установят модульные котельные и переведут существующие котлы с угля на газ. В Барде и поселке Финский модернизируют центральные котельные, которые сейчас фактически не пригодны к эксплуатации. А в Лысьве, Чусовом и Кизеле разработают проектно-сметную документацию для модернизации существующих источников тепла и установки блочных котельных, - сообщил Александр Шицын, и. о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края.

На ближайшие три года Правительство Пермского края запланировало выделить 1,5 миллиарда рублей на модернизацию систем теплоснабжения в муниципалитетах. В течение 2019–2021 годов планируется построить порядка 40 блочных котельных и реконструировать 70 существующих. Результатом проведенных работ станет улучшение качества услуг по теплоснабжению для более чем 530 тысяч жителей региона. Мероприятия позволят существенно повысить эффективность теплоснабжения и вывести из убыточного состояния теплоснабжающие предприятия в проблемных территориях. Объем краевых субсидий на 2019 год составляет 430 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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