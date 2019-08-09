2019-08-09T13:18:44+03:00
Общество

«Они съедают конфеты вместе с фантиками». Бизнес-леди попросила на свадьбу канцтовары для детей вместо букетов

Она сама выросла в нищете и уже пять лет помогает малоимущим семьям из родного Горнозаводска
Алена ОВЧИННИКОВА
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Екатерина нашла слова, чтобы объяснить своему мужу, зачем отказываться от свадебных букетов.Екатерина нашла слова, чтобы объяснить своему мужу, зачем отказываться от свадебных букетов.Фото: Личный архив героя публикации
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- Про детей из бедных семей из своего родного Горнозаводска могу говорить не переставая, - объясняет пермская бизнес-леди Екатерина Валиева. – Я сама выросла в нищете. Мама воспитывала нас одна, нас у нее было трое. Помню полбуханки хлеба на всю семью на ужин и больше ничего.

11 лет назад Екатерина переехала в Пермь. Сумела раскрутиться, сейчас у нее своя транспортная компания, которая занимается грузоперевозками. Пять лет назад она начала заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся семьям из родного города. И таких подопечных семей у нее 62!

- Мне иногда плакать хочется, глядя на детишек, которые ничего в своей жизни не видят, - говорит Екатерина. – Работы в Горнозаводске на всех не хватает, поэтому их родители, чтобы прокормиться, идут мести улицы за шесть тысяч рублей. Четыре потом отдают за коммуналку, на остальное живут. Когда мы привозим детишкам подарки, они прямо с фантиками начинают конфеты в рот запихивать. А уж чтобы собрать ребенка в школу для этих семей просто невыполнимая задача.

Своих подопечных бизнес-леди обязательно радует в Новый год и перед первым сентября. В остальное время – по необходимости. Кто-то из курточки вырос, кому-то ранец школьный нужен…

- А в этом году 2 августа у меня свадьба была, траты большие, поэтому мне и пришла в голову идея: вместо цветов, которые стоят огромных денег и быстро завянут, попросить гостей приносить канцтовары, - улыбается Екатерина. – Муж у меня юрист, мы познакомились два года назад, когда работали в соседних офисах. Сначала он не понял, зачем мне все это, но в итоге я нашла слова, чтобы объяснить, и он согласился. Кто-то из гостей поддержал мою идею, а кто-то крутил у виска, но все в итоге пришли с красиво упакованными ручками-красками-карандашами.

Все эти подарки перед 1 сентября получат дети из малоимущих семей Горнозаводска. Фото: из личного архива

Все эти подарки перед 1 сентября получат дети из малоимущих семей Горнозаводска.Фото: из личного архива

Через два дня все подарки для детей молодожены передали в благотворительный фонд «Лучи помощи» из Горнозаводска. Перед 1 сентября канцтовары вручат ребятишкам, которые пойдут в школу.

- Я осознаю, что когда человеку просто так все достается, он начинает деградировать, поэтому уже долгое время думаю о том, чтобы открыть в Горнозаводске что-либо, что позволит родителям не просто так получать блага, а иметь возможность подрабатывать и самим обеспечивать свою семью достойно. И, наверное, вскоре что-то стоящее придумаю и вложусь в это дело, - говорит неравнодушная женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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