2019-08-12T14:01:13+03:00
Общество

«Ребенок от ужаса не мог заплакать». В Прикамье электромонтер спас тонущего мальчика

6-летнего ребенка унесло на расстояние 20 метров от берега
Екатерина ГАСПЕР
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Храбрый Александр Мураховский. Фото с сайта «Пермэнерго»Храбрый Александр Мураховский. Фото с сайта «Пермэнерго»
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- Он даже заплакать не мог от ужаса, - вспоминает пермяк, который спас 6-летнего тонущего мальчика.

В выходные электромонтер Александр Мураховский вместе с семьей и друзьями отдыхал в воскресный день на пляже на берегу реки Чусовая. Люди общались, слушали музыку, дети играли. Вдруг женщины заметили в воде тонущего ребенка.

- Мы не сразу поняли, что происходит, - рассказывает Александр. - Даже подумали сначала, что бревно плывет. Но потом заметили, как из воды показался локоть, и сразу прыгнули в воду.

Спасителями стали Александр Мураховский и его друзья - металлург Иван Колупаев и тренер спортивной школы Алексей Фетисов.

Когда мужчины вытащили ребенка из воды, он уже почти не подавал признаков жизни.

- У него были судороги. Он пытался реветь, но не мог, так как скулы были сжаты, - вспоминает Александр.

Александр Мураховский не растерялся и начал оказывать ребенку экстренную помощь. В результате мальчик пришел в сознание и задышал. Он рассказал своим спасителям, что его зовут Арсений, что ему 6 лет и на реку он пришел со своими 12-летними друзьями, но потом потерялся.

Женщины вызвали «скорую помощь». Бригада медиков прибыла на пляж в считанные минуты. Мальчика доставили в реанимацию, к нему сразу же приехала мама. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Я поступил так, как сделал бы любой нормальный человек, - говорит мужчина скромно. – По-другому и быть не могло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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